Nadal conquista su undécimo Roland Garros y agranda su leyenda

El tenista español Rafael Nadal, número 1 del mundo, ha conquistado este domingo su undécimo título del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, merced a su victoria en la final por 6-4, 6-3 y 6-2 contra el austriaco Dominic Thiem después de un partido que se ha alargado dos horas y 42 minutos.



Nadal salió triunfante de otra cita con la gloria en la pista Philippe Chatrier, donde defendió su corona lograda en 2017 (frente al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1) y además consiguió el 17º 'grande' de su palmarés, tras doblegar a un Thiem novato en estas lides pero con suficientes mimbres para levantar algún día la Copa de los Mosqueteros.



Nadal, de 32 años, iguala además el récord de la australiana Margaret Court, quien también se alzó con once grandes en un mismo Grande (Abierto de Australia entre 1960 y 1973).



En el impresionante palmarés del mallorquín, figuran desde este domingo 11 Copas de los Mosqueteros: las de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018.





Batalla corta y susto en forma de calambre

Nadal ha sufrido calambres en la mano en la parte final del partido contra Thiem. Foto: REUTERS

ante Thiem, el aspirante a romperle la hegemonía, al que jugó tácticamente con inteligencia, con bolas altas al fondo de la pista.Para obtener su undécimo trofeo de campeón en París,Se adjudicó en blanco el juego inaugural con su saque, y luego rompió el primer turno de servicio rival en la primera bola de 'break' (2-0). Pero Thiem no quería ser comparsa y de inmediato devolvió la rotura (2-1); aunque siguió sufriendo al saque, pues más adelante tuvo que salvar tres pelotas de quiebre para aguantar el ritmo de un oponente que no cedía ni medio palmo (parciales de 3-2, 4-3, 5-4).El mallorquíny aceleró en el décimo juego, al resto, para apuntarse en blanco el triunfo del primer set (6-4) frente a un Thiem irregular con sus golpes de revés paralelo y fallón en la iniciativa de los peloteos. El centroeuropeo firmó un discreto 45 % de acierto con sus primeros servicio y otro pobre 43 % de puntos ganados con segundo servicio.a cada lanzamiento de, cuya agresividad fue 'in crescendo' al principio de la segunda manga. Ahí, el jugador de Manacor buscó la red una y otra vez para desbordar a su contrincante en la estrategia. Y eso surtió efecto, junto a la variación de alturas en sus raquetazos, ya que el siguiente set arrancó de forma similar.Tras, quebró el servicio del austriaco a la quinta oportunidad de 'break'. Ambos batallaron durante más de ocho minutos, para un 2-0 en el marcador que menguó las aspiraciones de Thiem. Otra vez se veía abajo, en intercambio de golpes y en el electrónico de la Philippe Chatrier, delante de un rival imperturbable en su ruta hacia el undécima título de campeón parisino.El mallorquín supo administrar esa ventaja con sencillez, afrontando y salvando un único punto de 'break' en contra durante el séptimo juego (5-2). Poco después se anotó la segunda manga por 6-3 y encarriló con ello el éxito, ante un oponente al que solo un milagro podría servirle. Remontar dos mangas a Nadal, en un partido al mejor de cinco sets y sobre la tierra batida de Roland Garros; ése era el particular Everest que Thiem debería encarar en su sueño de ganar el campeonato.Tal hazaña no se vio bajo el seminublado cielo de París, pese al susto que el número 1 del mundo dio en plena tercera manga, cuandoy pidió la asistencia del fisioterapeuta; Nadal tenía el dedo corazón rígido e interrumpió el cuarto juego, pidiendo disculpas al árbitro por ese parón. Antes, ya había roto el servicio del centroeuropeo (3-1) y había cogido carrerilla hacia la victoria definitiva.Finalmente,y en el séptimo juego quebró de nuevo el saque de Thiem (5-2), para a continuación abrochar la conquista del título parisino en el quinto 'match point'. El extenista australiano Ken Rosewall, toda una leyenda en el mundillo del tenis, entregó a Nadal su undécima Copa de los Mosqueteros. La organización del torneo había apostado por Rosewall debido a que se cumplen 50 años de su segunda victoria en Roland Garros, donde derrotó en la finalísima a su compatriota y amigo Rod Laver (6-3, 6-1, 2-6 y 6-2). Medio siglo después, el nombre que retumba en el, por undécima vez, es el del español Rafael Nadal Parera."Ha sido increíble, he jugado un partido muy bueno. Dominic ha jugado un buen tenis. Es un amigo y es uno de los jugadores que el torneo necesita", dijo desde la pista Philippe Chatrier Nadal, quien intercaló el francés con el inglés. "Estaba muy preocupado en el tercer set cuando me dio un calambre (en la mano). Es imposible pensar en algo así", agregó el español, quien alabó el tenis "agresivo" y el golpe de derecha de su rival.Para levantar el trofeo, Nadal tuvo que apear al italiano Simone Bolelli (130 del mundo) en primera fase; al argentino Guido Pella (78), en segunda; al francés Richard Gasquet (32), en tercera; y al alemán Maximiliam Marterer (70), en octavos.Los argentinos Diego Schwartzman (undécimo) y Juan Martín del Potro (sexto) fueron sus víctimas en cuartos y semifinales, respectivamente.El argentino dejó el récord de sets ganados seguidos del español en Roland Garros en 37, por debajo de los 41 del extenista sueco Björn Borg.