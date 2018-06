Buforn: juventud y proyección para la primera línea del Mecalia Guardés

La primera línea del Mecalia Atl. Guardés recibe un soplo de aire fresco con la llegada de Paulina Pérez Buforn. La joven ibicenca de 21 años (Eivissa, 25/01/1997) llega al Mecalia Atl. Guardés procedente del Gran Hotel Bilbao-Prosetecnisa Zuazo. Zurda y con una prometedora trayectoria por delante, se desempeña con soltura en las posiciones de lateral y extremo. El reto lo afronta con ganas.

Tras cerrar el acuerdo con el club del Baixo Miño, la joven, que estudia Derecho, desgranó los motivos de su cambio de equipo: "Me convenció el salto de calidad que supone y tengo ganas de darlo. Tuve bastante claro que quería trabajar y retarme personal y deportivamente". El proyecto

que el Mecalia Atl. Guardés está diseñando con el objetivo de pelear un temporada más en todas las competiciones encajaba a la perfección en el ámbito personal y deportivo de Paulina Pérez: "Es fácil de entender por qué me gustó. El proyecto es ambicioso y exigente y yo también lo soy, además competir por todo es un sueño y creo que la única forma de llegar a tu mejor versión es esforzándote constantemente".

Formada en el HC Puig d´en Valls, club en el que estuvo ocho años y con el que se quedó a las puertas del ascenso en su última temporada en Ibiza, se decidió a aventurarse en el proyecto del KH-7 Bm. Granollers. Tras una temporada en el conjunto vallesano, la pasada campaña puso

rumbo a Barakaldo donde formó parte de un proyecto que finalmente no cumplió las expectativas generadas en la categoría. Ahora, Buforn tiene una nueva oportunidad de seguir progresando en un equipo del que ve todo atractivo: "Solo hay que ver cómo juega este equipo, la actitud, el balonmano que hacen y su intensidad".

Ahora, la ibicenca llega a A Guarda con la ambición intacta y con la Liga Guerreras Iberdrola, la Copa de la Reina y la EHF Cup en el horizonte. Su calidad hace de esta jugadora una fija en las convocatorias nacionales de todas las categorías, a excepción de la absoluta, última puerta que le queda por abrir. Su última actividad con el combinado español fue esta misma temporada con las Guerreras ´B´, donde coincidió con sus futuras compañeras Anthía Espiñeira y Marta Méndez.

Esta temporada ha firmado 88 goles en 26 partidos y ha sido elegida como la jugadora más destacada de la jornada 8. A pesar de su juventud, la madurez que atesora se desprende de sus palabras: "Soy muy joven, sé que tengo mucho que aprender pero también tengo mucho que darle al equipo". Un grupo que aún no está cerrado al 100% pero al que espera "aportar todo lo posible". Otro de sus objetivos es aprender, como no podría ser de otra manera, "de todas las buenas jugadoras con las que voy a compartir pista y también del entrenador". Ya, como último deseo, pero no por ello menos importante: "Disfrutar del balonmano".

De igual manera que hizo ayer con Lorena Pérez, José Ignacio Prades realizó una valoración de la llegada de Paulina Pérez al Mecalia Atl. Guardés: "Es una chica joven, pero demostró en Granollers y Zuazo que tiene proyección". El técnico describió a la zurda como "una jugadora muy completa, que juega en el lateral derecho y tiene lanzamiento exterior y también juega bien con el pivote, además tiene mucha riqueza en las trayectorias". Prades fue claro: "Cualquier entrenador querría tenerla en sus filas".