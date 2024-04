La estrella de 'rock and roll' que echó a Jimi Hendrix de su grupo

A finales de 1964, un espléndido y joven guitarrista de Seattle se presenta ante el mismísimo Little Richard, uno de los más destacados pioneros del rock and roll, y se ofrece para formar parte de su banda. El autor de Tutti Frutti y Long Tall Sally no atraviesa su mejor momento. Su vida está marcada por grandes inflexiones y giros bruscos. Pero ese año ha retornado a los escenarios y sigue teniendo el tirón de antaño y conservando un estilo provocador y repleto de excesos. El influyente rockero da el visto bueno a la incorporación de aquel muchacho como músico de sesión a su grupo de acompañamiento, llamado The Upsetters.

El guitarrista se hace llamar Maurice James, aunque acabará pasando a la historia como Jimi Hendrix. Desde la primera vez que actúan juntos sobre el escenario surgen las primeras señales de incompatibilidad, que tienen más que ver con aspectos no estrictamente musicales que con cualquier otra cosa. Little Richard no consiente que un músico de sesión le robe protagonismo durante una actuación, y Hendrix no es precisamente un mojigato cuando entra en trance con una guitarra entre sus manos.

Hendrix ya ponía toda la energía y la ilusión cuando de crío agarraba una escoba y simulaba tocar la guitarra. Eso fue antes de rescatar de la basura un ukelele maltrecho con una sola cuerda. Poco después comenzaría a practicar acordes. A los 15 años logra comprarse finalmente su primera acústica por algo menos de 5 dólares. Su padre siempre le había negado la financiación para hacerse con el instrumento que acabaría dominando y que lo convertiría poco después, pese a su cortísima carrera profesional, en una de las más grandes leyendas de las seis cuerdas.

pOtra de las cosas que Little Richard no toleraba eran los continuos retrasos de Hendrix tanto en los ensayos como en algunas actuaciones. Tampoco sus coqueteos con las chicas. Y algunos biógrafos de Richard han apuntado también a sus quejas respecto al llamativo vestuario del guitarrista. Si alguien disfrutaba de la etiqueta de extravagante o estrafalario en sus ropajes ese era el artista que había triunfado con Good Molly, Miss Molly o Lucille, que era además quien soltaba el dinero. Si Hendrix aparecía con alguna vestimenta vistosa eso enfurecía a su jefe.

Pese a los roces por todos estos motivos, el magnetismo de Little Richard está influyendo decisivamente en el joven Hendrix, permeable al estilo arrollador del considerado como uno de los padres del rock. El single I Don't Know What You've Got (But It's Got Me), que se publicará en noviembre de 1965, deja muestra de aquella colaboración.

Primera vez en TV

En julio de 1965, Hendrix aparece por primera vez en televisión acompañando a dos vocalistas de The Upsetters en el programa Night Train de la cadena de Tennessee WLAC-TV. Poco después, el hoy recordado como uno de los más influyentes guitarristas de la historia es expulsado del grupo. Aunque su primera versión apunta a que Little Richard paga tarde y mal -algo que han descartado los biógrafos de este-, la verdadera causa señala los frecuentes retrasos en la asistencia a ensayos e incluso las ocasiones en que Hendrix perdía los autobuses que llevaban al grupo de gira.

Graham Nash, integrante de Crosby, Still and Nash, recordaba en las páginas del diario The Times un incidente vivido como testigo excepcional en Nueva York en 1965 cuando formaba parte del grupo The Hollies y coincidía con Little Richard y su banda en el cartel. Nash describe cómo en plena actuación de Richard, Jimi Hendrix se situó en el centro del escenario y comenzó a tocar la guitarra colocada detrás de su cabeza. Aquel desparpajo, su incontenible teatralidad y el deslumbrante gesto lograban emocionar al público en una medida directamente proporcional a la indignación que generaban en el cantante. Nada más bajar del escenario, Nash pudo comprobar la reprimenda que recibió Hendrix: "No vuelvas a tocar tu maldita guitarra detrás de tu cabeza, no me eclipses, estás jodiendo a Little Richard".

"Nunca llegaba a tiempo"

Fue el hermano de este, Robert Penniman, quien se encargó de comunicarle su despido. “Era un muy buen guitarrista, pero el tipo nunca llegaba a tiempo. Siempre llegaba tarde al autobús y coqueteaba con las chicas y cosas así. Llegó a un punto crítico en Nueva York, donde habíamos estado jugando al Apollo y Hendrix perdió el autobús a Washington, DC. Finalmente conseguí que mi hermano Little Richard lo echara”, señalaba Penniman en The Life And Times of Little Richard, la biografía de Richard que escribió Charles White.

Aquellos meses de trabajo junto a Richard definieron en Hendrix algunas influencias que marcaron sus excentricidades sobre los escenarios ya durante su carrera en solitario. Sus característicos y llamativos peinados, sus coloridos ropajes y esa manera de acompañar los acordes y solos de guitarra con impulsivos movimientos y contorneos de su cuerpo reflejaban en cierta forma una ascendencia directa del “arquitecto” del rock and roll.

“Quiero hacer con mi guitarra lo que Little Richard hace con su voz”, señaló en cierta ocasión Hendrix. No tuvo mucho tiempo. El 18 de septiembre de 1970 fallecía en Londres con tan solo 27 años, pero ya para entonces había logrado convertirse en un coloso innovador que marcaría la senda de varias generaciones de héroes de la guitarra que siempre lo han considerado como su máximo referente y principal inspirador.