La asistencia a salas de cine en 2022 se elevó un 45 por ciento respecto al año anterior hasta los 61,2 millones de espectadores y la taquilla alcanzó la cifra de 379 millones de euros, un 49 por ciento más que en 2021, según datos provisionales a 29 de diciembre de ComScore.

Sin embargo, la media de recaudación y espectadores de 2022 aún está lejos del periodo 2015-2019, puesto que son un 39 por ciento inferiores a antes de la pandemia, de acuerdo con dichos datos, facilitados por FECE (Federación de Cines de España) a Europa Press.

El mejor estreno del año ha sido 'Avatar: El sentido del agua', estrenada el 16 de diciembre, con 21,8 millones de euros. La semana del año con mayor asistencia de espectadores se ha registrado en el mes de diciembre, del viernes 23 al jueves 29 (semana cinematográfica) con un total de 2,4 millones de espectadores. El miércoles 28 de diciembre fue el día récord de asistencia del período postpandemia, con más de 620.000 espectadores.

Las provincias con un mayor número de espectadores han sido: Madrid (20,6%), Barcelona (14,2%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,8%), Málaga (3,8%), Murcia (3,3%), Cádiz (2,9%), Islas Baleares (2,4%) y Vizcaya (2,4%).

Avatar y Santiago Segura, líderes en taquilla

En el cine español, Santiago Segura se ha convertido en el director más taquillero con su película 'Padre no hay más que uno 30, estrenada el 14 de julio, y ha logrado recaudar 15.606.103 millones de euros y un total de 2.706.823 espectadores.

Por detrás le siguen 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda', estrenada el 26 de agosto, con 11.798.257 millones de euros y 2.031.242 espectadores; mientras que los 'Renglones torcidos de Dios', estrenada el 6 de octubre, ha obtenido 5.724.928 millones de euros y 907.563 espectadores.

A nivel general, 'Avatar: El sentido del agua' ha sido la película más taquillera del año, seguida de 'Minions: El Origen de Gru' (20.775.435 euros) y 'Jurassic World: Dominion' (18.157.971).

Por primera vez desde el 2019, las diez películas más vistas del año superan todas la barrera de los 10 millones de euros de recaudación, como destaca FECE. Estas son, además de las tres mencionadas anteriormente, 'Padre no hay más que uno 3' (15.606.103 euros); 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (13.130.862 euros); 'Uncharted' (12.230.193 euros); 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda' (11.798.257 euros); 'Thor: Love And Thunder' (11.607.167); 'The Batman' (10.831.396); y 'Top Gun: Maverick' (10.581.530).

El género de acción ha sido el que más ha predominado este año seguido de la animación y la comedia.

El cine español remonta, pero sigue en mínimos

Por su parte, el Cine Español ha cerrado 2022 con una recaudación de 82.022.550 millones de euros y 13.694.836 espectadores, lo que supone casi doblar las cifras de 2021, cuando se obtuvo 42.309.484 euros y 7.107.930 espectadores.

No obstante, aún permanecen lejos de cifras, como las de 2019, un año en el que se consiguió superar los 94 millones de euros con más de 16 millones de espectadores; o las de 2018, con un total de 103.799.709 millones de euros y 17.622.470 espectadores.