Amigos y familiares de Pablo Milanés, junto con centenares de ciudadanos anónimos seguidores del cantante, han acudido este miércoles a despedirse del cantautor cubano, cuya capilla ardiente se ha instalado en la Casa de América, en Madrid. "Era una máquina de hacer canciones perfectas", ha afirmado a los medios su amigo, cantante y compositor Fito Páez.

A las 10.00 horas ha llegado el féretro con los restos mortales de Milanés y a las 10.30 horas han dado paso al público, que ha manifestado numerosas muestras de cariño y afecto hacia Milanés, fallecido este martes en la capital tras permanecer hospitalizado por una enfermedad oncohematológica. Una guitarra, una fotografía y numerosas coronas de flores acompañaban el ataúd.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Casa de América, se calcula que hasta las 15.30 horas --cuando está previsto el cierre de la capilla ardiente-- pueden llegar a pasar hasta cerca de 2.000 personas a despedirse del fundador y artífice de la denominada Nueva Trova.

El portavoz de la familia y cuñado del cantante, Federico Pérez, ha agradecido el "cariño y respeto de todo el mundo" hacia Milanés. "Es y será universal y la gente que es universal tiene el cariño y amor de todo el mundo y ahora lo recibe", ha zanjado en declaraciones a los medios a su llegada a la capilla ardiente.

Además, ha señalado que "será enterrado en Madrid en la estricta intimidad", sin especificar el lugar exacto al alegar "decisiones íntimas y personales". "Con los días se irá sabiendo si se hace algo o no en Cuba, por ahora no se van a dar más detalles", ha precisado.

A su lado estaba Fito Páez, el músico y director de cine argentino que ha calificado a Pablo de "hermano". "Hemos perdido a uno de los más grandes artistas y compositores del siglo XX y ha dejado un legado impresionante de calidad y belleza que todos deberíamos respirar un poco en estos tiempos tan aciagos", ha destacado.

"Se ha ido una persona muy importante. Era una máquina de hacer canciones perfectas, no tiene descartables", ha enfatizado, añadiendo que estaba trabajando en un disco de tangos "que no se ha podido hacer". Preguntado por un homenaje en Cuba, ha avanzado que en la sede de su Fundación en La Habana están desfilando "muchas personas y cantando canciones de él, es un homenaje espontáneo".

Por su parte, el también cantante Caco Senante ha subrayado que el legado de Milanés "de los más evidentes", en alusión a "una obra tan importante, que deja en la memoria frases de canciones". "Tenía mucho talento y el vacío de su presencia lo llena su obra que es de las más importantes que conocí", ha reiterado.

Senante ha lamentado la pérdida de "un referente al que consultaba y tenía la palabra justa. Nunca cerró su boca por lo que pensaba, la verdad estaba por encima de todo", ha señalado. Sobre la decisión de ser o no enterrado en Cuba, ha afirmado que "no estaba entre sus últimos deseos ser enterrado" en su país natal aunque ha apostillado: "Lo lógico es que lo que retorne a Pablo a Cuba sea la cultura de Cuba".

Mientras, el cantautor Luis Pastor ha argumentado que Milanés "para la música del mundo es un ejemplo de vivir y hacer poesía, canciones y música", al tiempo que ha destacado su "voz limpia y pura". Además, ha recordado que aunque lo conoció con 24 años, desde los 18 lo escuchaba y que "era un aire nuevo y una forma de entender la canción y la vida, con sueños de libertad y de utopía que hoy en día están rotos".

"Vivimos la utopía del sueño colectivo de compartir, del altruismo, de la lucha contra las injusticias. Ser cantautor es una manera de estar en la vida y Pablo lo ha demostrado hasta sus últimas consecuencias. Más allá de todo eso lo que quedará es el sueño y la magia de su poesía, su música y sus canciones. Uno va cambiando pero el poso y lo que queda es el bagaje de la vida y lo que se va a legar: la obra y la música", ha aseverado.

El compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler ha calificado a Milanés como "el gran maestro de la canción en español y el mejor cantante" que conoció en persona. "A todos los que nos dedicamos a escribir canciones en español y a cantar en español es un día muy triste", ha lamentado.

La cantautora y actriz Massiel también ha querido despedirse de Milanés y ha reconocido estar "muy apenada". "Pablo era tan humano, como una bolita de amor y de sensibilidad, Silvio Rodríguez marcaba más las distancias pero Pablo era como algo que te apetecía acariciar y tocar todo el tiempo", ha recordado entre lágrimas.

En cualquier caso, ha destacado que tanto Pablo Milanés como Silvio Rodríguez son dos compositores "fuera de lo normal" que representan una época "que ya no hay, con una carrera tan amplia, llena de amor y de cultura". "Lo que me llega ahora de América no me gusta. Por ejemplo, el reggaeton no me gusta, no me dice nada", ha reconocido mientras que Pablo "transmitía con la voz y con la mirada".

El actor Juan Echanove ha destacado que se "ha muerto un gran amigo" y aunque la noticia de su fallecimiento no le pilló de sorpresa, siempre pensó que lograría superar la enfermedad. "Llevaba tiempo luchando contra una serie de enfermedades, era una excelente persona, lo lamento muchísimo", ha señalado emocionado.

En nombre de la Comunidad de Madrid, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Ribera de la Cruz, ha lamentado esta "pérdida irreparable". "El primer homenaje es saber que los madrileños lo van a seguir escuchando siempre", ha afirmado aunque ha avanzado que "se promoverá algún tipo de homenaje desde la Consejería".

Sobre el tema de los homenajes, el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina González, ha reconocido no saber si se va a hacer alguno en Cuba auque ha reiterado que "su voluntad personal era ser enterrado en Madrid y eso hay que respetarlo". Además, ha asegurado que desde ayer su país "está de luto". "Hemos venido a expresar condolencias, hemos sentido su partida física pero su obra que es grande perdurará", ha defendido.

"Una figura extraordinaria"

Otras voces cubanas y amigos de Milanés han acudido a la capilla ardiente, como Oniel Moisés Uriante, músico y comunicador social, impulsor del proyecto cultural 'El Rincón'. "Para nosotros es una obligación estar aquí. Espero que le hagan homenaje porque Pablo era una figura extraordinaria, significó algo muy importante", ha señalado.

En la misma línea se ha expresado el compositor Miguel Núñez para quien el legado que deja Milanés "es de lo más grande del país y de la historia cultural de Cuba". "Es uno de los principales exponentes de la canción y el pensamiento de un ser superior en el arte y la cultura cubana. Es lo más grande que hemos tenido", ha reiterado.

Para Núñez, tocar junto a Milanés "era de las mejores experiencias de la vida porque acompañar a un ser de esta magnitud enseña mucho". "No había día que cantara una canción igual", reconociendo que lo respetaba como a un padre ya que llevaban 35 años juntos. "Pablo siempre quiso lo mejor para Cuba porque desde donde viene Pablo la palabra revolución tenía un sentido profundo y siempre estuvo combatiendo lo que él creía", ha recordado.

Por su parte, el músico y productor discográfico Dagoberto González también ha recordado que estuvieron trabajando juntos durante 30 años y que grabó su primer disco con él, antes de producirle. Además, ha avanzado que próximamente verá la luz el disco 'Pablo querido II', segunda parte de un disco homenaje con las voces de Alejandro Sanz o Ana Belén, entre otros.

"Pablo ha sido un gran colaborador en todas las artes, con su fuerza, su energía y su buena bondad. En España ha recibido muchos premios y hemos hecho gira muchos años. Para Pablo, cantar era la vida", ha concluido.