Lo nuevo de 'Spider-Man' y el regreso de Guillermo del Toro con 'Nightmare Alley' tratarán de animar la taquilla estadounidense una semana antes de las navidades y en uno de los peores meses de diciembre que se recuerdan.

'Spider-Man: No Way Home' se estrena en los cines de todo el mundo bajo una expectación descomunal y con cifras récord de venta anticipada que apuntan a que la tercera aventura de Tom Holland en la piel de Peter Parker podría ser el estreno más taquillero de los últimos años. "Nosotros somos los primeros con nervios por ver la película", aseguró el propio Holland junto a sus compañeros de reparto, Zendaya y Jacob Batalon, durante un encuentro con EFE.

Entre los fans, la carrera por ser uno de los primeros en ver 'Spider-Man: No Way Home' ha sido vertiginosa: en EEUU se vendieron más de tres millones de entradas en 24 horas y en México hubo peleas en la taquilla de unos cines después de que se colapsara la venta por internet. Las dos entregas anteriores, 'Spider-Man: Homecoming' (2017) y 'Spider-Man: Far From Home' (2019) recaudaron más de 2.000 millones de dólares en cines conjuntamente.

Por su parte, y después de ganar el Óscar a la mejor película, Guillermo del Toro vuelve a desplegar su universo en la gran pantalla con 'Nightmare Alley', una vuelta al 'film noir' que fascinó a Hollywood en los años 40 y 50. "Es un género cinematográfico visualmente espectacular. Está, por un lado, emparentado con el cine de horror por el expresionismo alemán pero, por otro lado, exige superficies lujosas y una ambientación delicadísima y detalladísima", comentó el cineasta en una charla con EFE.

El estatus del que goza Del Toro en la industria cinematográfica le ha permitido conseguir lo imposible en un Hollywood dominado por las franquicias; contar con un presupuesto "suficiente (pero nada extraordinario)" y un reparto estelar (encabezado por Bradley Cooper y Cate Blanchett) para rodar una historia muy particular con una factura impecable. La cinta adapta la novela homónima publicada en 1946 por William Lindsay Greshan, en la que su protagonista aprende en un circo de la periferia de la ciudad, repleto de personajes en los márgenes sociales, hasta que decide marchar a la capital, donde se rodea de un lujo que encierra otro tipo de brutalidad.

Ambas películas compartirán protagonismo con la nueva versión de 'West Side Story' que se estrenó la semana pasada con una decepcionante recaudación de 10 millones de dólares en su primer fin de semana.