Adrian Timms, de Príncipe a Spotify

La vida –y la suya no está exenta de giros de guion-- ha llevado a Timms a que Vigo sea el punto desde el que avanzar en su “ruta del poco a poco”, una manera más sugerente de verbalizar el “partido a partido” del cholismo. El paso que ahora está dando es el de la financiación de su álbum de debut, grabado en 2019 en los estudios Ancestral de Soutomaior y que recoge 10 temas gestados a lo largo de una década. Para ello ha activado a través de su web (www.adriantimms.com) un micromecenazgo que le permita apuntalar sus planes. Entre las recompensas más llamativas, la de enseñar a tocar una de las canciones de Part Won.

El disco se publicará íntegro en Spotify y otras plataformas digitales el 19 de abril, pero ya están disponibles un par de adelantos, ‘Till you come knocking’ y ‘Dead-Lines’, este último acompañado por un hermoso videoclip rodado en el Galiñeiro días después de la catastrófica ola de incendios de 2017, con la tierra todavía humeante. Escribió esa canción sobre la necesidad humana de unión con la crisis migratoria y las debacles ambientales en la cabeza, pero algunos de sus versos se ajustan al contexto pandémico. “Todo el mundo sale adelante y eso está bien, pero que sepas que a todos nos tocará algo”, rezan sus versos. “¡Vaya si nos ha tocado!”, apostilla sobre la irrupción del COVID-19.

El vídeo de ‘Dead-Lines’ es obra de Alba Escudero, responsable de todo el concepto visual del proyecto (fotografía, diseño web). Y el motivo por el que Timms recaló en Vigo en 2016. Pero para entender la peripecia vital del swindoniense hay que retrotraerse a principios de este siglo. Su madre decidió comenzar una nueva vida con sus hijos en El Colorado, un pequeño pueblo de Conil de la Frontera. “Fue un choque cultural”, rememora. Luego saltó a Madrid, donde inició estudios de ingeniería que, ante la certeza de que lo suyo era la música, abandonó para formarse como técnico de sonido y productor. Montó sus primeras bandas e hizo sus primeros incursiones como músico callejero. En esas andaba cuando vino a Vigo para hacer un curso. “Iban a ser tres meses, pero una vez aquí me sentí bastante bien, fuimos asentando todo y ahora ya no me puedo escapar”, cuenta. Aquí encontró “un poco de Madrid” por su potente escena musical y su vitalidad, pero también una faceta más relajada que agradece.

A su llegada, además de tocar en la Casa de Arriba, hizo un par de intentos fallidos en la calle. Le faltaba equipo y tiempo para preparar el repertorio. Así que al principio se ganó la vida dando clases de su idioma nativo, hasta que se dijo: “Ahora o nunca, o intento vivir solo de mi música o me quedo para siempre como profesor de inglés”. Invirtió para lograr un buen sonido y se lanzó a tocar en las calles”. Fue el primer paso para hacer realidad mi sueño”. En las aceras y plazas descubrió que podía vivir de ello. Ahora toca el siguiente tramo de su “ruta del poco a poco”.