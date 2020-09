Muere Diana Rigg, Olenna Tyrell en 'Juego de Tronos'

Los seguidores de 'Juego de Tronos' están de luto. La intérprete de uno de los personajes más carismáticos de la ficción basada en las novelas de George R. R. Martin ha fallecido dejando atrás una larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

Se trata de la matriarca de la casa Tyrell, la actriz británica Diana Rigg, que ha muerto este jueves a los 82 años, tal y como ha anunciado su agente: "Ha muerto pacíficamente esta mañana. Estaba en su casa junto a su familia, que solicita privacidad en este momento difícil".

La sólida carrera de Rigg comenzó en 1957, cuando debutó en la obra 'El círculo de tiza caucasiano'. A partir de ese momento, la intérprete no se ha bajado de los escenarios. Ha aparecido en numerosas ficciones televisivas como 'Diana', '¡Mistery!', 'Mother Love', 'In The Beginning' o 'Victoria', aunque sus participaciones más destacadas han sido en la serie inglesa 'Los Vengadores', por la que recibió un premio BAFTA en el año 2000, y en la película '007 On Her Majesty's Secret Service', cuando interpretó a la única esposa de Bond.

Sin embargo, la popularidad a nivel mundial le llegó a los 75 años, cuando fichó por 'Juego de Tronos' en 2013. La actriz británica dio vida durante 18 capítulos a Olenna Tyrell, la Reina de Espinas. Un personaje que caló en el público por su franqueza al hablar, dejando grandes frases como la última que pronunció: "Dile a Cersei que fui yo".