Los filmes gallegos "La felicidad de los perros" y "Eroski Paraíso" llegan a los cines

¿Cambiar es huir? Es una de las preguntas que le surgen al espectador de "La felicidad de los perros", la opera prima del vigués David Hernández. El filme llega a los cines gallegos este viernes 13. Como perla, un coloquio con el autor en Multicines Norte de Vigo tras el pase del día 13 las 20.00 horas; y otro para la jornada del 14 en Santiago en los Multicines Compostela.



El filme, un drama social en blanco y negro que remueve el alma, con localizaciones en Vigo (Areal, Guixar, Príncipe) y Santa María de Oia, es interpretado por Fran Paredes ("O sabor das margaridas", "Serramoura"), Deborah Vukusic ("Guerra de identidade"), Santi Prego (nominado a los Goya por su papel de Franco en "Mientras dure la guerra") e Isabel Naveira (Pilar Charlín en "Fariña").







La felicidad de los perros (trailer) from Adarme Visual on Vimeo.

La película fue premiada en el Festival de Cine de Gijón y Primavera do Cine. Su director -vigués del barrio de Casablanca- explica que "el filme habla de cómo los individuos dependemos de la sociedad. Por mucho que querramos trabajar y luchar, dependemos de otros. Si no recibimos una oferta de empleo, es muy complicado vivir. La película va de esto pero centrado en el drama individual del protagonista".Fran Paredes da vida a César, un personaje muy introvertido que no expresa lo que siente, no expresa su zozobra. De alguna manera, vamos viendo hacia donde le lleva esa deriva que tiene. En el fondo, no acaba de encontrar su sitio ni marca un objetivo claro", añade David Hernández que también ha sido coguionista junto a Toni Bascoy, mientras que la viguesa Alex Penabade se ha encargado de la producción.Por otra parte, también llega a los cines gallegos "Eroski Paraíso". La obra de teatro de Chévere (compañía gallega Premio Nacional de Teatro), que sobre las tablas fue vista por 30.000 espectadores, inicia una nueva vida como película.Está dirigida por Jorge Coira ("Hierro", "18 comidas", "O ano da carracha") y Xesús Ron (director de Chévere). De momento, se podrá ver en los Multicines Norte de Vigo, Cines Seixo de Marín; Numax en Compostela; Lugo, O Barco de Valdeorras y Viveiro.La previsión es que también llegue a los cines de Caldas de Reis, A Coruña, Cee, A Rúa, As Pontes, Verín, A Estrada o Ribadeo."Eroski Paraíso" presenta a Cris Iglesias (la charlina más joven de la serie "Fariña" y actriz en la versión teatral) interpretando a Alejandra. Ella es hija de Eva (Patricia de Lorenzo) y Antonio (Miguel de Lira).Alex es cineasta y decide rodar un documental sobre la vida de sus padres. En la actualidad, están divorciados pero recordarán cómo se conocieron y enamoraron en una discoteca que hoy es un Eroski.La cinta busca ser una metáfora en celuloide de la transformación de la sociedad gallega y española en los últimos 35 años explorando cómo han ido cambiando las relaciones sociales en este tiempo.