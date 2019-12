Los superventas Calum Scott y Gavin James se dan cita en el Dream Music Fest de Braga

Si se busca algo en la oferta musical para el próximo fin de semana, la mirada debe tener en cuenta también a la ciudad de Braga, en Portugal. El sábado, 14 de diciembre, se celebra el Festival Dream Music que contarán con Calum Scott, Gavin James y Carolilna Deslandes. El festival se desarrollará en la segunda sala más grande del país, según destaca la organización, al Altice Forum Braga.



A su escenario, saltará Calum Scott. Este artista se dio a conocer en el año 2015 en el programa de televisión "Britain´s Got Talent". Su tema "You are the reason" conquistó un gran éxito.

En cuanto a Gavin James, el cantante de origen irlandés, que ya ha vendido más de dos millones de singles, es álbum de platino con "Bitter pill".



El broche lo pone la portuguesa Carolina Deslandes con tres discos y millones de visitas en YouTube. Una de sus canciones más reconocidas es "A vida toda".

Las entradas para estos conciertos varían desde los 30 euros hasta los 65 del pase VIP. La organización también ofrece autobuses desde diferentes puntos de Galicia. Los tiques se pueden adquirir en Masqueticket.