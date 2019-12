Vigo no puede vivir sin Coque Malla. El que fuera emblemática voz de la banda de rock Los Ronaldos presenta en una sus ciudades 'fetiche', Vigo, su último disco "¿Revolución?" (Warner Music, 2019).

El cantante se entrega de nuevo a ritmos rockeros en este nuevo trabajo, que traerá al Auditorio Mar de Vigo el próximo viernes 13 de diciembre. "Vigo supuso la primera vez que fuimos a tocar fuera de Madrid, en el mítico Ruralex [hoy sala Radar]; fue la primera vez en que fuimos conocidos, que tuvimos fans€ y y que había público que se sabía las canciones", reconoce a FARO Coque Malla (Madrid, 1969).

"Hicimos grandes amigos, que pasaron a ser de la familia", confiesa.

¿Todavía crees en la revolución?¿Todavía sueñas con cambiar las cosas? Con estas dos preguntas su nuevo trabajo. Así, entre interrogantes, dejando abierto el título, el significado y las posibles diferentes vías para llevarla a cabo.

No hace mucho que se dejó ver por Galicia. El pasado 13 de agosto Coque Malla no faltó a su tradicional cita veraniega con el Náutico de San Vicente, donde ofreció una actuación acústica con Andreu Buenafuente y el músico vigués Pablo Novoa -ex Golpes Bajos y habitual de las bandas de Malla e Iván Ferreiro- entre el público. Con ambos músicos ha sellado grandes anécdotas musicales. En su exitoso álbum "Irrepetible" contó con la colaboración del músico vigués Iván Ferreiro en la emotiva balada "Me dejó marchar", que también presentó hace un año en ese mismo Auditorio do Mar de Vigo, que llenó.