Rosalía, entre los mejores discos de la década, opta al Grammy de Mejor Artista Novel

| Rosalía optará en la 62 edición de los Premios Grammy a obtener el premio en la categoría de Mejor Artista Novel, candidatura que se suma a la de Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo por "El mal querer". De esta manera, la artista española logra dos nominaciones para una gala que se celebrará el próximo 26 de enero, tras haber salido triunfadora de la reciente ceremonia de los Grammy Latinos. En la misma categoría están nominados Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and the Bangas y Yola, además de la propia Rosalía. Lizzo es la artista máxima favorita para esta edición, al acumular un total de ocho nominaciones, incluyendo las tres más importantes: Grabación del Año ('Truth Hurts'), Álbum del Año ('Cuz I Love You'), Canción del Año ('Truth Hurts') y Mejor Artista Novel. Pero hay más buenas noticias para la española: "El mal querer", el último disco de Rosalía, sigue siendo sinónimo de éxito para la cantante española, en esta ocasión al ser elegido como el 25 mejor disco de la década por la revista estadounidense Billboard, en un listado que encabeza "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", de Kanye West. En la lista, conformada por 100 álbumes publicados desde 2010 hasta la actualidad, "El mal querer" aparece por demostrar "cómo los géneros de nicho pueden atraer a un público masivo cuando la excelencia y el carácter distintivo se unen", explica Billboard en su web. Rosalía, junto al productor El Guincho, logró "transformar la historia de una mujer cautiva por su celosa pareja en un 'tour de force' musical.