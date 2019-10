La danza contemporánea toma el escenario del Teatro Ensalle de Vigo

El programa Seiscordas Galicia, que el Teatro Ensalle de Vigo organiza dentro de la programación del Festival Catropezas, trae a la sala viguesa a las compañías Colectivo Glovo, con "Mapa"; ·Elvi Balboa y el espectáculo "Ática"; Alba Fernández Cotelo-Cía Exire con "ON", y Alejandra Balboa, que escenificará "Do you understand anything? I try€"

Comisariado por Sólodos con la colaboración de Galicia Danza Contemporánea, el programa se desarrollará los días 25, 26, a las 22.00 horas, y 27 de octubre, a las 21.00 horas. La jornada del domingo contará con la participación especial de DJ Jas Processor en el espectáculo creado especialmente para a ocasión, dirigido por Erick Jiménez, "Caterva".

Las compañías de creadoras gallegas participantes en el Seiscordas fueron seleccionados como finalistas en las pasadas ediciones del Festiva Sólodos en Danza que se celebra en Ourense desde 2016 en noviembre, dentro de su Certamen de Creación de Dúos e Solos.

Sólodos en Danza es un festival y certamen de creación de danza contemporánea que se celebra en los dos continentes. Se trata de un festival que trabaja como una plataforma que favorece y apoya el intercambio y cooperación entre proyectos socioculturales de Europa y América.