Tres alumnas do Cova Terreña, premiadas no XXVIII Certame de Poesía Francisco Añón de Outes

Tres alumnas de sexto de primaria do CPI Cova Terreña de Baiona acadaron dous galardóns no vixésimo oitavo Certame de Poesia Francisco Añón do Concello coruñés de Outes. Carmen Elena Alves e Daniela Molas comparten o primeiro premio na categoría de 10 a 11 anos e Laura Amoríngañou o accésit na de 12 a 14. O xurado destacou a musicalidade dos versos de Carmen, a innovación formal e exploración temática de Daniela e a anáfora rematada cunha especie de reivindicacón persoal de Laura.