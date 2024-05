La oposición rebaja otra vez los sueldos al gobierno de Gondomar

La Corporación de Gondomar aprobó ayer, por segunda vez en ocho meses, una propuesta para rebajar casi a la mitad el gasto en las retribuciones del gobierno en minoría del PSOE, de 195.000 a 100.000 euros.

El alcalde, Paco Ferreira, se había adjudicado por decreto, tan solo unos días después de tomar posesión, un sueldo de 50.000 euros anuales. En la misma resolución repartía a su equipo cuatro dedicaciones exclusivas de 32.000 euros al año y una parcial de 16.000 euros. Las mismas cantidades que percibían todos ellos en el anterior mandato, en el que gobernaban con mayoría absoluta.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo avala el decreto por el que Ferreira repartió los sueldos y el PP ha recurrido la sentencia

Las urnas los dejaron en minoría en mayo y el PP forzaba un pleno extraordinario en septiembre para reducir a 40.000 euros el sueldo anual del regidor y distribuir entre los ediles una única dedicación exclusiva de 30.000 euros anuales y dos parciales de 15.000. La moción salía adelante con el respaldo de los dos grupos nacionalistas de izquierdas, Manifesto Miñor y BNG, pero nunca llegó a hacerse efectiva pese a solicitarlo la portavoz del PP, Paula Bouzós, en varias sesiones plenariass. Por ello la formación conservadora repitió la operación ayer en otro pleno extraordinario, porque, insiste su líder, “las retribuciones del equipo de gobierno tienen que ser aprobadas por la Corporación”.

Informes

No es intención del gobierno socialista cumplir tampoco ahora el acuerdo plenario. El regidor acusó al PP de un “empeño constante e reiterativo en quitarlle o soldo aos concelleiros que traballan por Gondomar e en rebaixarlle o soldo ao alcalde, que tamén traballa por Gondomar.”. Recordó a los populares que “xa foron ao xulgado e xa perderon”. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo avaló en una sentencia de marzo el decreto de sueldos de Ferreira por respetar las condiciones del mandato anterior y los populares la han recurrido. El regidor recalcó además que los informes de Secretaría e Intervención son contrarios a la propuesta del PP.

“Isto é unha cuestión política e estas cousas teñen que pasar polo pleno porque se non estamos furtándolle unha posibilidade democrática aos representantes da veciñanza de Godomar”, señaló el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo. Por su parte, la representante del Bloque, Manuela Rodríguez, dejó claro que “deben ir a pleno as asignacións económicas aos cargos do goberno e tendemos a man para chegar a acordos que permitan aprobalas pola vía democrática e non pola vía da imposición”.