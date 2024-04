La liga nacional Surfing Kids concentra un centenar de surfistas hoy en Patos

La segunda etapa de la prueba Patos Surfing Kids tendrá lugar hoy en la playa nigranesa de Patos. Un centenar de surfistas de las categorías masculina y femenina sub 14 y sub 12 y sub 10 mixto de toda España competirán desde la mañana, aunque las mejores olas se esperan a las 16.00. La entrega de premios tendrá lugar en El Monopatín Skate Café con una fiesta de celebración para participantes, entrenadores y padres. Se trata de una prueba de la liga nacional que organizan la federación española, Prado Surf Escola y el Concello de Nigrán.