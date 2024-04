Alcalde motero recorre Galicia

Ama las dos ruedas casi desde que tiene uso de razón. “Traballei nun taller de motos cando estudaba e aí empezou todo...tiven máis de cincuenta motos ao longo da miña vida”, explica Paco Ferreira sobre su gran pasión. Sale a más de una por año a partir de la mayoría de edad. Toda una debilidad a la no ha podido dedicar el tiempo que le gustaría desde que es alcalde de Gondomar por el PSOE, hace casi nueve años. Las obligaciones del cargo, con una apretada agenda fines de semana incluidos, reduce la posibilidad de ponerse el casco y disfrutar de la terapia antiestrés que ofrece la carretera. Pero todo es cuestión de proponérselo y así lo hecho, ante todos sus seguidores en las redes sociales este domingo. Su objetivo tiene hashtag y se llama #retogalicia313. Consiste en recorrer con su imponente Harley Davidson de 1.250 cc. “uno o varios de los concellos de Galicia en cada ruta hasta llegar a los 313”. Una vez allí, quiere fotografiarse delante del consistorio con su homólogo/a en el cargo o con alguna autoridad municipal.

No se plantea un plazo porque “la agenda no es fácil”. “Igual me lleva una década, pero bueno, con calma”, advierte. Lo que sí le gustaría es que le acompañasen otros amantes de las motocicletas y asegura que “alguno ya hay”. Incluso propondrá al motero más popular –valga la redundancia– de Galicia, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que olvide por un día las diferencias ideológicas que los separan y comparta al menos una de las rutas con él. “Eu voullo propor, outra cousa é que o consiga”, ríe. “Besteiro seguro que vén e Ana Pontón non sei se anda en moto”, añade divertido.

Y es que a la hora de subirse a la moto no hay divergencias que valgan. Impera la camaradería, aseguran absolutamente todos los moteros del mundo. Sus códigos implican ayudarse en cualquier circunstancia y, ¿quién sabe?, aunque Ferreira realizará estos viajes a título personal, podría sacar alguna inversión de interés para el municipio si el titular del Ejecutivo gallego aceptase el desafío.

El objetivo del reto no es otro que “tener la posibilidad de conocer cada uno de los municipios de Galicia. Desgraciadamente, muchas veces siempre que tenemos un rato estamos más pendientes de viajar fuera que de conocer nuestro país. Para mí es muy importante poder decir que estuve en todos y cada uno de los municipios gallegos, que hablé con su gente y conocí un poco sus costumbres y que los recorrí acompañado. Seremos un grupo de gente de todo tipo que irá saltando por los concellos, disfrutando de lo bonito que es nuestro país y del paisaje del viaje... ”.

Tiene muy claro que el reto será prolongará en el tiempo porque “no voy a dejar de estar al cien por cien en Gondomar”, con los compromisos que exige su cargo. “Pero no importa cuánto me lleve sino lo que vaya aprendiendo”, señala. De ahí saldrá una colección de fotografías y de historias que contar que está seguro serán enriquecedoras, tanto a nivel personal como profesional. “Creo que será una experiencia inigualable”, subraya.

Todavía no tiene fecha ni destino para el arranque. De momento hay que organizar el grupo y coordinar agendas, algo que probablemente no será fácil.

