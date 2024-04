Tres promesas del Prado Surf se suben al podio del Campeonato Gallego Kids

Éxito de organización y de logros deportivos. El Prado Surf Club cerró dos jornadas de competición en la playa de Patos, en Nigrán, con cuatro de sus integrantes subidos al podio. El sábado era la Claudia Pereira la vencedora en la categoría sub 21 del Campeonato Galego Junior. Ayer, en el Campeonato Galego Kids, Román Iglesias se clasificó en el primer puesto en la categoría sub 10, igual que Santiago Delgado lo hacía en sub14 masculino. Otto Pastegui lograba el tercer lugar en sub 12 masculino.

El club nigranés organizó, en colaboración con la Federación Galega de Surf y el Concello de Nigrán, las pruebas que se desarrollaron con unas condiciones muy favorables de oleaje, viento y temperaturas. Fueron numerosos los espectadores que se acercaron al arenal, salpicado ya de bañistas, para disfrutar de la competición.

En la categoría sub 12 masculina, el ganador fue Stefano Mandozzi. En el nivel sub 14, Danae González venció en la prueba femenina.

Ayer se disputó la prueba sub 16 femenina, pendiente del Junior del sábado, en la que Daniela Alonso se subió al primer escalón del podio.