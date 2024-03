El requeixo reta a los futuros chefs

Aspirantes a chefs de toda Galicia y del norte de Portugal se enfrentan estos días al reto de idear su mejor plato con requeixo de As Neves como ingrediente principal. Dando vueltas en sus cabezas están creaciones de cócteles, aperitivos o platos principales. La receta que diseñen podrá ser dulce o salada pero deberá respetar siempre las premisas de la dieta atlántica.

Con su receta se enfrentarán al jurado del “IV Concurso de receitas de requeixo de As Neves”, que organiza el Concello de As Neves para promocionar su producto estrella. Un certamen enmarcado en la 31 edición de la Feira do Requeixo e do Mel que se celebrará los días 29 y 30 de marzo, en plena Semana Santa.

Distintos cocineros gallegos han querido respaldar este certamen culinario y han accedido a cocinar, en directo, sus propias recetas de requeixo para estudiantes de escuelas de hostelería de Galicia y de Portugal. El cocinero al frente de Gastrolab Arousa (Boiro), Miguel Mosteiro, ofreció un showcooking a los alumnos de hostelería del CIFP Manuel Antonio (Vigo) en el que elaboró “Panipuri con requeixo y ahumados” y ⁠“Crema de requeixo, merengue y frutos rojos”.

A alentar a los futuros chefs se sumaron también Ángel Martínez y Víctor Otero, de A Xanela Gastronómica (Ponteareas). Cocinaron en la Escuela de Hostelería Carlos Oroza (Pontevedra): “Bombón de Requeixo y Foie, gelée con balsámica de PX y pan de maíz frito” y “Lingote de Requeixo, falsa burrata y panal de abejas”. De promocionar el requeixo también en la Escola do Alto Minho Interior (Eprami), de Monçao, se encargó profesorado de repostería de EFA A Cancela, de As Neves.

“Showcooking” en el CIFP Manuel Antonio de Vigo. | // D.P. / verónica palleiro

Los estudiantes de hostelería, mayores de 16 años, que quieran estar entre los 10 finalistas del concurso tienen hasta el miércoles, 6 de marzo, para inscribir su propuesta. La final se celebrará en la escuela EFA A Cancela el 12 de marzo ante un jurado de cinco expertos que, además de probar el plato con requeixo, valorarán su originalidad, presentación, sabor, textura y aromas, así como su dificultad y el uso de ingredientes con el distintivo Artesanía Alimentaria.

La prueba consistirá en preparar seis platos de su receta en 45 minutos. Los dos ganadores del concurso se darán a conocer el 29 de marzo; el primero se llevará 400 euros, un maletín de cuchillos profesionales y una noche para dos personas con almuerzo y circuito termal en el Balneario de Mondariz; y el segundo clasificado recibirá 200 euros, una degustación de lamprea para dos personas en los restaurantes Casa Calviño y O Frenazo, de As Neves, además de un lote de vinos D.O. Rías Baixas de la subzona Condado do Tea.

No obstante los diez finalistas conseguirán un diploma y 50 euros en compensación de los gastos derivados de participar en el concurso.