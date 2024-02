Cuenta atrás para la Arribada más fiel y sostenible

"A Arribada non é unha festa medieval, é a conmemoración dun feito que convertiu Baiona no centro de Europa". Así de claro lo ha dejado la concejala de Turismo de Baiona, Sheila González Martins esta mañana en la presentación de la multitudinaria cita con la historia que la villa tiene el fin de semana del 1 al 3 de marzo.

En esta vigésimo octava edición de la fiesta de interés turístico internacional, que celebra el 531° aniversario de la llegada de la carabela La Pinta con la primicia del Descubrimiento, el Concello quiere centrarse en la relevancia histórica de aquel hito y para ello ha diseñado un programa que recupera el ciclo de conferencias y los conciertos de música medieval y que otorga relevancia a las exposiciones etnográficas, según ha indicado el concejal de Cultura, Policarpo Vilar.

Pero tambien habrá lugar para la diversión y el Real Mercado devolverá una vez más al casco histórico al año 1493 con un total de 187 puestos de gastronomía y artesanía. Artistas de calle, actividades para grandes y pequeños y música amenizarsn las calles y en la playa volverán a contemplarse las tradicionales justas de caballeros y las exhibiciones de cetrería, recuperadas este año.

Las mayores novedades se incorporan al plan de seguridad, con nueve cámaras que vigilarán a los carteristas, prevendrán altercados y grandes aglomeraciones. Dispositivos que se suman a los más de 200 agentes de las fuerzas de seguridad desplegados por la villa, a los drones y al personal de seguridad privada que controlará la circulación peatonal en las calles más estrechas.

La limpieza centra los esfuerzos de la organización, que habilitará baños conectados al saneamiento, más contenedores para facilitar el reciclaje y ceniceros de bolsillo.

Todo encaminado a conseguir una fiesta más sostenible y acogedora. Y es que la Arribada "es una fiesta de acogida desde el origen", ha asegurado el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. La tripulación de Pinzón se refugió de la tempestad en su bahía aquel 1 de marzo de 1493 y decenas de miles de personas disfrutan ahora de sus paissjes, su cultura y su gastronomía. No es el número de visitantes lo que preocupa al gobierno municipal , sino la calidad de los servicios. "Nosotros no competimos con ciudades aquí al lado que ponen luces. No es un tema de número de visitantes, es un tema de atenderlos de forma adecuada", ha manifestado.

"No vamos a la cifra", ha abundado el presidente de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba), Marcos Comesaña, que ha incidido en la importancia económica de la Arribada, que ayuda a los negocios a salir del invierno y a crear empleo.

A la presentación de la Festa da Arribada acudieron él presidente de la Diputación, Luis López, y el gerente de Turismo de Galicia, Antonio Casas Calviño.