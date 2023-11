Un ajustado referéndum deja el doble sentido de circulación en el atajo a Patos

Reñidísimo estuvo el primer referéndum popular de la comarca, y probablemente de la provincia y la comunidad, que se celebró ayer en el Concello de Nigrán. Los 63 vecinos con derecho a voto tenían que decidir sobre el tráfico en su calle, la Rúa Bouzavella: o mantener la doble circulación que genera tanto caos en verano, o bien implantar el sentido único para facilitar la circulación. La participación fue altísima, del 85,7%, y ganó la primera opción por una ajustada mayoría de 29 votos a 25.

Fue la segunda consulta pública que el gobierno municipal convocó este año. La primera se desarrolló “online” para decidir permitir o no la presencia de perros en las playas en verano, fuera de horario de bañistas. Esta vez se trataba de un asunto muy concreto de una única calle y se optó por el voto secreto en urna en el salón de plenos bajo el control de una funcionaria del departamento de información y registro.

Los 59 vecinos que participaron en la convocatoria fueron llegando progresivamente en el horario establecido, de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00. Fueron poco más de la mitad los que dejaron la democrática tarea para la tarde por motivos de conciliación laboral o familiar y la jornada se desarrolló marcada por el buen humor de los votantes, conscientes de la excepcionalidad de la cita.

Y es que no es lo habitual dejar en manos de los afectados una decisión de tráfico, pero el gobierno municipal de Nigrán optó por hacerlo en este caso por la “conflictividade que xenera o asunto na zona”, explicó el alcalde, Juan González. Hace años que una parte del vecindario solicitaba el sentido único. Pese a impedir su estrechez que se crucen dos vehículos en algunos de sus tramos, la Rúa Bouzavella se ha convertido con los años en un vial muy transitado. Comunica dos vías principales, la Estrada pola Vía con la calle Tomás Mirambell, y durante el verano son cientos los conductores que la emplean como atajo para acercarse a las playas de Patos, A Madorra e incluso Panxón y Praia América. No han sido pocos los enfrentamientos entre ocupantes de coches que se encuentran de frente y se niegan a retroceder. El problema genera molestias a los residentes a la hora de salir de casa a pie, por el riesgo para la integridad física que les supone, sobre todo en el caso de niños, personas de edad avanzada o con movilidad reducida.

Seguridad vial

El riesgo se reduciría con el sentido único pero también se incrementarían las incomodidades para los afectados. Los obligaría a dar rodeos kilométricos para acceder a sus casas y esa ha sido la principal razón por la que ha ganado la continuidad de la doble dirección.

La decisión de los electores es ley y se respetará, “como non podía ser doutra maneira”, destacó el alcalde. Eso sí, González se comprometió a pie de urna a “traballar para convertir a Rúa Bouzavella nun espazo máis amable, máis humano e máis seguro para os veciños, para mellorar a súa calidade de vida”. “Está claro que a xente que leva aí toda a vida pasou de vivir nun lugar tranquilísimo a un lugar con moitísimo tráfico, que se convertiu nun atallo ás praias, e non pode ser que un veciño non poda saír á rúa cun carriño de bebé Temos que buscar unha fórmula para mellorar a calidade de vida desa xente”, subrayó.

El regidor calificó la convocatoria como “un exemplo de participación cidadá” y como “o inicio dunha forma de gobernar diferente”. “Empregamos a fórmula máis democrática posible para darlle resposta a unha problema que xenera tensións na zona”, añadió.