La competición regresa hoy a Patos con la segunda prueba de la Liga Interescolas, organizada por la Federación Galega de Surf y Bodyboard, Prado Surf Escola y Concello de Nigrán. Compiten las categorías sub 12 y sub 16 femenino y masculino y al final de la jornada habrá una fiesta con entrega de premios y visualización highlights de la jornada en el local El Monopatín (Tomás Mirambell, 101), donde actuarán en directo los jóvenes artistas de Nigrán The Rizz Spirit y El FFF.