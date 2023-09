El gobierno local de Soutomaior ha trasladado a los responsables del Sergas las quejas de los vecinos del municipio por la falta de recursos y de personal médico en el centro de salud de Arcade, una situación de hace años que se ha visto agravada este verano al no cubrirse las vacantes por vacaciones de varios sanitarios. El alcalde, Manu Lourenzo, y la concejala de Sanidade, Rosana Martínez, mantuvieron recientemente un encuentro con el gerente del Sergas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, y la directora de Atención Primaria en este área, Marta Ocampo. El regidor local tendió la mano a los responsables de la administración sanitaria para trabajar de manera conjunta con el objetivo de mejorar la situación y garantizar que todo el vecindario de Soutomaior tenga acceso “a unha atención sanitaria digna e de calidade”.

Lourenzo detalló que en Soutomaior existe desde hace años “unha alarmante falta de médicos, con só tres para atender a 7.500 veciños e veciñas, é dicir, unhas ratios moi por riba do que aconsella a OMS”. Además, el servicio de pediatría lleva sin atención desde julio, lo que obliga a las familias a llevar a los niños a urgencias a Pontevedra.

El alcalde valoró de forma positiva la reunión al señalar que “en todo momento percibín unha actitude honesta e a vontade de facer cambios por parte dos responsables do Sergas para buscar solucións a uns problemas na sanidade de Soutomaior que levan anos a afectar á veciñanza. Aínda queda un longo camiño por andar e moito traballo por diante, pero tras esta reunión estamos un paso máis cerca de que se mellore a atención sanitaria no noso concello. Agora toca actuar con responsabilidade e estar atentos a que se cumpran os compromisos coa veciñanza de Soutomaior, que é o prioritario”.

Por su parte, la edil de Sanidade, Rosana Martínez, señaló que fueron a la reunión “a darlle voz á veciñanza de Soutomaior que leva anos a reclamar que se melloren as condicións do centro de saúde de Arcade e que se aumente o persoal sanitario que actualmente traballa no concello. O goberno de Soutomaior está comprometido coa súa veciñanza e así llo fixemos saber ao Sergas, co que esperamos traballar a partir de agora para que Soutomaior e a súa sanidade pública avancen”.