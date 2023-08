Salvaterra rinde tributo al condado

Miles de personas brindaron en Salvaterra durante el fin de semana con los blancos y tintos Rías Baixas en una de las más veteranas fiestas gastronómicas, la Festa do Viño do Condado, que llegó a su edición número 64. La cita para la puesta de largo del vino de esta subzona de la DO Rías Baixas llevó a Salvaterra a amantes del vino de toda Galicia y norte de Portugal. Los caldos fueron saboreados acompañados de platos tan suculentos como mejillones al vapor, navajas, zamburiñas, “porco asado” a la brasa, pulpo a feira o jamón.

Aunque la mañana empezó fría de público, a medida que se llegaba al mediodía, los asistentes comenzaron a formar colas en los distintos puestos tanto de comida como de bebida y allí pudieron degustarse más de cincuenta variedades diferentes, también los más premiados. Este año la fiesta estuvo animada los tres días y, a diferencia de otras ediciones, los asistentes se distribuyeron entre las tres jornadas, si bien el domingo fue todavía la jornada con más público. “Esta fiesta premia el trabajo de los viticultores y bodegueros y es un escaparate de promoción de nuestros vinos”, apuntó la alcaldesa, Marta Valcárcel. Entre los asistentes, estaba Manuel: “Nos encanta esta fiesta porque el vino del Condado es un Rías Baixas con menos acidez y de un sabor extraordinario”, aseguró. Al igual que él, el resto de los asistentes pudieron sentarse en el recinto amurallado para disfrutar del vino en compañía de sus platos preferidos. Para degustar los caldos, la organización ofreció tazas y jarras y la copa catavinos, que podían adquirirse en el recinto y los vinos se vendían por copa o por botella. En la jornada de ayer también fueron dados a conocer los premios Deliciosos del año. En la categoría de Rías Baixas tinto, el galardón fue para Terras do Sur Brancellao, elaborado en la bodega Terras do Sur ubicada en Crecente. En la categoría de albariños los reconocimientos fueron para Aravo, Eido da Fonte y La Val y, finalmente, en el apartado de condados (polivarietales elaborados con albariño, treixadura y loureiro) resultaron premiados Condado Señorío de Rubiós, Piñeiral Señorío de Rubiós y Arbastrum. Los premios Deliciosos son el resultado de una cata celebrada el sábado en la que un grupo de doce personas expertas degustaron un total de 53 vinos procedentes de 25 bodegas de la DO Rías Baixas de la subzona Condado de Tea. De ellos, 32 eran albariño; 12, condado do Tea y 9 tintos. Una disertación del presentador de televisión Roberto Vilar, que sirvió de pregón, fue otro de los actos del día de ayer. El también actor fue seguido con atención por numeroso público que dejó su copa en la mesa para escucharle. La recepción de las cofradías, (con representantes de más de una docena de toda España) y el nombramiento de los nuevos integrantes de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos fue otro de los actos de ayer. Los nuevos cofrades son cinco: el presentador y actor Roberto Vilar como cofrade de Honor; Isidoro Serantes, nuevo presidente del Consello Regulador DO Rías Baixas; José Portas, de la distribuidora Cárnicas Discarlux; Patricia Gil, de la bodega Pazo Pondal, y José Antonio Presa, viticultor del Condado.