La programación de la LXIV Festa do Viño do Condado do Tea incluye catas de vinos del 21 al 25 de agosto, a partir de las 19.00 horas. Serán en la Casa do Viño, en el recinto amurallado y en ellas se podrán probar los vinos de la subzona Condado do Teade la D.O. Rías Baixas. Las plazas son limitadas, cuesta 15 euros y la inscripción debe formalizarse en el teléfono 617148866 o en el mail museocienciavino@concellodesalvaterra.org.