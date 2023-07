El Concello de Salvaterra de Miño incluirá en su programación de verano un concierto del internacional gaiteiro Carlos Núñez. Es el segundo de los espectáculos que se programa, el 29 de este mes de julio, justo un día después de que se inicien las actividades del “Verán Cultural” con una actuación de Verónica Codesal, la cantante belga-gallega, componente de los grupos Urban Trad e Ialma, que aquí actuará en solitario.

El Concello de Salvaterra comienza antes la programación de verano, donde no faltarán los clásicos “O Son da Muralla”, “Imos de Guateque” o la popular fiesta del vino, que lleva a esta localidad a miles de personas.

La alcaldesa, Marta Valcárcel, define esta programación como “uno de los grandes atractivos culturales de nuestro ayuntamiento no solo para nuestros vecinos y vecinas sino para mucha gente de otros ayuntamientos que se acerca cada año para disfrutar de nuestra programación”, asegura.

“Como pioneros en esta agenda cultural que renovamos cada año y conscientes de la importancia que tiene para Salvaterra de Miño, en esta edición ampliamos el tiempo de duración con eventos imprescindibles que comenzarán el 28 de julio y que continuarán hasta el 27 de agosto. Este es un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño para ofrecer actividades culturales tanto para mayores como para los más pequeños”, comenta la regidora, acompañada de la nueva concejala de Cultura, Lorena Soto.

Además de Carlos Núñez (29 de julio), concierto al que se podrá acceder con entrada, y Verónica Codesal (28 de julio), se programa el 25 de agosto las actuaciones de A Roda y Lucky Duckies, Sondeseu y Fanfarria Taquicardia el 26 de agosto y O Fiadeiro y La Patrulla el 27 de agosto.

Como parte importante de la programación se mantienen “O Mundo a Danzar”, con la participación de grupos del folclore mundial; “O Son da Muralla”, uno de los primeros festival Dj de Galicia; “Imos de guateque”, fiesta ambientada en los años sesenta y la “Festa do Viño do Condado do Tea”, que tendrá también este año el túnel del vino.

La nueva concejala está trabajando en la coordinación de otras actividades “en las que destacan las infantiles donde nuestros niños tienen un papel protagonista”, asegura Soto. El programa cultural completo será presentado en próximas fechas.