Zona Franca creará un centro de negocios en Redondela

El comité ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo aprobó ayer la compra de un edificio en el casco urbano de Redondela, catalogado como Ben de Interese Cultural, para crear un centro de negocios en la villa de los viaductos.

La adquisición del inmueble, situado en el número 1 de la Subida á Estación, a solo 80 metros de la Casa Consistorial, es el resultado de un año de trabajo conjunto entre Zona Franca y Concello en busca de un edificio céntrico y que reuniese unas características determinadas. La compraventa de la propiedad, que se encuentra en estado ruinoso, se cerró por un importe de 266.000 euros.

El delegado de la Zona Franca, David Regades, que ayer por la tarde visitó el inmueble acompañado por la alcaldesa y candidata del PSOE, Digna Rivas, explicó que “o consorcio dispón de viveiros de empresas en Porriño, Nigrán e Baiona e vimos unha oportunidade de ter un centro de negocios na área de Vigo, para o que encargamos unha análise, que deu como resultado que Redondela era a ubicación adecuada, como o maior concello da área metropolitana e cun relevante tecido empresarial”.

Respecto a la elaboración del proyecto, precisó que se consensuará junto a los empresarios y colectivos sociales del municipio, “para o que abriremos unha mesa de traballo para redactar o proxecto cos arquitectos e con toda a experiencia de éxito de Zona Franca”.

Regades destacó que será “un espazo no que os emprendedores, así como aqueles cuxos proxectos xa están asentados e maduros, poidan cubrir as súas necesidades, con equipamento e prestacións adecuadas para que poidan resultar competitivos en pleno século XXI. En definitiva, suporá o nacemento dun polo de atracción que faga da área de influencia un referente en Galicia e o Norte de Portugal”.

Construido en el siglo XVIII

El inmueble está catalogado como Ben de Interese Cultural e inicialmente fue una casa labrega construida a mediados del siglo XVIII, que vivió transformaciones en los siglos posteriores, ampliando su volumen con una planta superior con galerías en los laterales y un balcón en el primer piso. En la actualidad cuenta con tres pisos (bajo y dos plantas) y una superficie de 606 metros cuadrados.

Precisamente, debido a su catalogación, la rehabilitación del edificio estará condicionada por el estudio histórico que se deberá realizar de acuerdo con Patrimonio Cultural. La Zona Franca estima un presupuesto de obra que rondará los 800.000 euros.

La Zona Franca y el Concello de Redondela suscribieron en marzo del pasado año un protocolo de actuación en el que se ponía de manifiesto que Redondela reunía los requisitos adecuados para albergar un centro para el desarrollo de empresas y proyectos.

Digna Rivas se mostró muy satisfecha “pola chegada deste primer hito no proxecto que temos en Redonda coa Zona Franca, no que levamos máis dun ano traballando, despois da firma do protocolo para establecer as bases de colaboración para implantar un centro de negocios, que impulsará o emprendemento e fortalecerá o tecido empresarial redondelán”.