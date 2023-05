El alcalde de Baiona, Carlos Gómez, y el delegado de la Zona Franca de Vigo y secretario general del PSdeG de Pontevedra, David Regades, anuncian un concurso para la ampliación del espacio de emprendimiento de la Casa do Reloxo, con un nuevo edificio que permitirá incrementar las instalaciones dedicadas al emprendimiento y nuevos proyectos empresariales en la villa.

Regades explicó que “ante o éxito do espazo que Zona Franca para o emprendemento en Baiona e as constantes peticións de máis espazo, o alcalde fixo esta demanda, para seguir apostando pola creación de novas empresas. E ímolo facer xuntos. Baiona terá un edificio máis para albergar novos proxectos e iniciativas empresariais innovadoras pola sensibilidade do seu rexedor coa ampliación do tecido empresarial e a xeración de emprego”. En este sentido precisó que “faremos un concurso para que se presenten propostas á Zona Franca e se elixirá o que mellor se adapte ás necesidades das persoas emprendedoras”.

Por su parte, Gómez destacó que “a capacidade de innovación en Baiona é sorprendente e, dende que está en marcha a Casa do Reloxo, moitas persoas emprendedoras se teñen achegado ao Concello para solicitar espazo. Así que lle trasladei esta demanda ao delegado de Zona Franca, que non dubidou en plantexar ampliar a iniciativa, para que as empresas e persoas emprendedoras de Baiona podan seguir medrando”.

Gómez y Regades anunciaron también una línea de financiamiento para apoyar a la hostelería, restauración y al sector servicios en general. Este apoyo se concretará en la apertura de una línea de financiación a través de la sociedad de capital riesgo de la Zona Franca, Vigo Activo, para la reforma de locales y terrazas.