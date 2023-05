La candidata de Movemento Salceda, Loli Castiñeira, aseguró ayer que en caso de ser necesario un pacto de gobierno su grupo no aceptará repartir la Alcaldía en dos turnos como en el anterior mandato.

Castiñeira dijo que el acuerdo de hace cuatro años por el que ella fue alcaldesa durante dos años y su compañera del PSdeG-PSOE, Verónica Tourón, otros dos, tuvo lugar por unas circunstancias muy especiales que no se darán en este momento.

La líder de MS señaló que “somos una organización seria y confiable, en primer lugar, tiene que hablar el vecindario y decidir con sus votos y solo si no hubiera mayoría absoluta tocaría sentarse y hablar”. Con todo, apuntó que “Movemento Salceda puede conseguir la mayoría absoluta pero si no la lograse y no hubiese ninguna candidatura con mayoría absoluta, tendremos voluntad de hablar con un proyecto muy claro, donde se sienten bases sólidas de trabajo a favor de Salceda y no de reparto de poder”. En este caso “el Concello será dirigido por un alcalde o alcaldesa durante los cuatro años de mandato, pues entendemos que es necesario para la segunda transformación de la localidad”. Además avanzó que si no es posible ese hipotético acuerdo le corresponderá gobernar a la lista más votada.

La también teniente alcaldesa explicó que durante los últimos diez años Movemento Salceda fue el pilar fundamental del desarrollo de la villa con el mérito de hacerlo desde un grupo independiente que tiene que esforzarse cinco veces más para ser escuchado en otras instituciones “pero que conseguimos nuestros objetivos gracias a un trabajo serio y por estar al lado de la gente, y eso es doblemente reconfortante”.

Por otra parte, el número dos de Movemento Salceda, Alex Rodríguez, dijo que la candidata era una trabajadora incansable, que tenía su teléfono conectado todo el día y atendía personalmente a vecinas y vecinos a cualquier hora incluso sábados y domingos. Añadió que además de trabajar mucho era muy exigente con el personal del Ayuntamiento y su equipo “siempre en tono afable”. “Tenemos una candidata eficaz, trabajadora e implicada con Salceda, constante y con capacidad de trabajo y además amable, Salceda no puede perder la oportunidad de tener una alcaldesa como ella”, señaló.

Tourón aspira a ser la más votada

La actual alcaldesa y candidata del PSdeG-PSOE, Verónica Tourón, aspira a liderar el gobierno los próximos cuatro años partiendo de ser la lista más votada en las urnas, pero advierte de que no quiere hablar de pactos todavía. Si ningún partido logra la mayoría absoluta y no hay posibilidad de un acuerdo entre los restantes, es factible que pueda gobernar en solitario la candidatura que más votos obtenga. El candidato del PP, Santiago Rodríguez Davila, asegura sin embargo que si el PP no logra la mayoría absoluta no gobernará “porque harán un bipartito o un tripartito entre los demás”. El popular está convencido que en esta ocasión sí van a conseguir esa ansiada absoluta por la que luchan desde hace años.