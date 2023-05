Las empanadas de choco tienen premio en Redondela

Degustar una empanada artesanal de choco de Redondela ya supone una gran alegría para cualquier paladar, pero si encima incluye un billete de 50 euros oculto en su interior, la satisfacción es doble. Esto es lo que ofrece la panadería-pastelería Suiza, ubicada en el centro de la villa de los viaductos, que con motivo de la Festa do Choco repartirá hasta el domingo en las empanadas un total de 500 euros –diez billetes de 50– mezclados entre el cefalópodo de la ría.

“Igual que el roscón de Reyes lleva oculto una sorpresa se me ocurrió hacer algo parecido con las empanadas de choco con motivo de esta fiesta gastronómica para dar una alegría a nuestros clientes y, de paso, tratar de impulsar la economía local con una iniciativa original”, explica el propietario del establecimiento, Javier Rial. Y hasta el momento, parece que la propuesta ha sido bien recibida entre la clientela. Ayer, en el primer día en el que se despacharon las empanadas de choco con premio, recibieron quince encargos, algunos incluso de Madrid y Barcelona. Durante el fin de semana esperan que la demanda se dispare animada por la popular Festa do Choco, declarada de Interés Turístico de Galicia y una de las citas gastronómicas más importantes de la provincia.

"La masa no lleva ningún aditivo, solo harina, agua y masa madre, es la típica empanada casera de la abuela"

“Mucha gente que pasa por delante del establecimiento se sorprende al ver los carteles en los que ponemos que sorteamos 500 euros y se animan a probar suerte”, indica Rial, que asegura que no hay ninguna trampa en el reparto. “Cualquiera puede ser afortunado, es puro azar. No hay ningún distintivo, ni nosotros no sabemos en que empanadas está escondido el dinero porque se introduce en un pequeño recipiente y desde el exterior no hay ninguna marca que las diferencie del resto”, aclara.

Al margen del aliciente que supone encontrarse con 50 euros al degustar un trozo de empanada, el producto de la panadería Suiza atrae al cliente por su calidad, ya que su elaboración es totalmente artesanal. “La masa no lleva ningún aditivo, solo harina, agua y masa madre, es la típica empanada casera de la abuela. Aquí no hay nada industrial, todo lo hacemos a mano con profesionalidad y mucho cariño, y después está la cocción en horno de leña que le da un sabor especial”, indica Rial.

Su mujer, además, es la propietaria de la pescadería O Berberecho de Redondela, lo que supone una garantía de que el choco que se utiliza es de la ría. “Para el relleno solo utilizamos choco, cebolla y pimiento, cualquier otra cosa sobraría porque cuando el producto es bueno no se necesita maquillar nada”, concluye, asegurando que no descarta realizar nuevas iniciativas similares en otras fechas del calendario festivo local para seguir sorprendiendo a sus clientes.