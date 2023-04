Un sueño recién salido de la editorial

Un dicho popular de origen árabe dice que hay tres cosas que se deben hacer en la vida antes de morir: tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. La joven chapelana Alba Espiño ha empezado por la segunda. A sus 22 años acaba de publicar su primera obra, un cuento infantil titulado “Olivia y el pato Lolo” (Editorial Seleer), con el que cumple uno de sus deseos desde que era niña. “Siempre me gustó escribir desde muy pequeña, para mí era como una liberación que me hacía sentir mejor. Ver ahora el libro publicado es como un sueño hecho realidad”, afirma.

El cuento, que se presenta hoy a las 19.00 horas en la Casa da Cultura de Redondela, nació durante la pandemia “casi sin querer”. “Fue un poco de manera casual ya que una amiga que estudia el grado de Educación Infantil tenía que escribir un relato en una de sus asignaturas y me pidió que le ayudara. Así que le di varias ideas, pero luego vi que podía desarrollar mejor una de ellas y de ahí salió este cuento”, explica Alba. Cuando lo tenía terminado se lo dejó a una de sus profesoras –estudia el ciclo medio de Actividades Comerciales en Vigo– para que se lo leyera a su hijo: “Me dijo que le había encantado y que tenía que publicarlo. Me insistió mucho y eso me animó a dar el paso definitivo de ir a las editoriales”, comenta.

Sin embargo, cumplir el sueño de ver el libro publicado no fue una tarea sencilla. “Hablé con varias editoriales y todas me decían que les gustaba, pero solo me daban la opción de la autopublicación, algo que no me podía permitir. Hasta que gracias a un vídeo de TikTok conocí la editorial Seleer y tras enviárselo, me dieron el sí que tanto esperaba”, recuerda ilusionada. Ahora, tras este primer paso, piensa en metas más altas, y asegura que ya tiene en marcha una novela. “Tengo claro que me quiero dedicar a la literatura y, aunque sea difícil, lucharé por ello”, señala con convicción.