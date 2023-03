“La conexión entre A Guarda y Caminha es la peor en 50 años que yo recuerde”

Antonio Lomba, alcalde de A Guarda y candidato del PSOE a la reelección, encara los dos últimos meses de mandato con la sensación de haber hecho un buen trabajo. A pesar de que solo cuatro meses después de firmar un pacto de gobierno con el BNG que le dio el bastón de mando, los nacionalistas rompieron dicho acuerdo, Lomba asegura que ha podido ejecutar su programa electoral. Ahora ya se encuentra diseñando el siguiente, en el que incluye la renovación total de la piscina y la construcción de un auditorio municipal. Asimismo, adelanta que seguirá demandando a la Xunta actuaciones urgente como la comunicación con Tui o la circunvalación al Monte Santa Trega.

–¿Qué le ha animado a presentarse a la reelección?

–Durante las dos legislaturas que llevo de alcalde tuve la oportunidad de sacar grandes proyectos adelante y también mejorar A Guarda en las pequeñas cosas, tanto en el casco urbano como en las parroquias. También pusimos mucho esfuerzo en las obras que no se ven, las acciones dirigidas directamente a las personas. Estoy orgulloso de cómo está avanzando la villa, pero todavía queda mucho por hacer. Tengo muchas ideas y proyectos en marcha que me gustaría ver realizados y quiero darles el impulso que necesitan.

"Trabajamos muy a gusto, repetimos en la candidatura prácticamente los mismos"

–Comenzó el mandato con el BNG como socio de gobierno y lo termina sin él. ¿Ha sido complicado gobernar en minoría?

–Estamos trabajando mucho, tengo un gran equipo del que me siento muy orgulloso. La legislatura tuvo momentos difíciles, la pandemia nos hizo pasar a todos muy malos ratos. Por lo demás seguimos trabajando con mucha ilusión y libertad, muy a gusto, prueba de ello es que repetimos en la candidatura prácticamente los mismos. Llevamos a cabo el programa que teníamos al comienzo de la legislatura. Estamos satisfechos con el resultado.

–¿Volvería a formar gobierno con el BNG si fuera necesario para mantener la Alcaldía?

–Nos presentamos a las elecciones para ganarlas y continuar gobernando A Guarda. Somos serios, trabajadores y capaces. Entiendo que los vecinos y vecinas valorarán todo el trabajo hecho, todo lo que avanzó A Guarda y la tranquilidad institucional con lo que lo hicimos. Sabemos que la ciudadanía es soberana, yo confío en su criterio, espero que nos reconozcan el desempeño de estos cuatro años de gobierno.

–¿En qué ha avanzado A Guarda en estos cuatro años?

–Actuamos en tantos frentes que es difícil hacer un resumen. Al principio de la legislatura se terminó Concepción Arenal, la mayor actuación de humanización hecha en la villa. Reformamos y ampliamos el pabellón de A Sangriña. Abrimos una escuela infantil Galiña Azul con 41 plazas. Organizamos tres obradoiros de empleo que capacitaron a 60 personas; actuamos en barrios y parroquias, ejemplos son la urbanización de la calle Vigo o de la calle A Cal. Diseñamos y estamos desarrollando el plan Rehabilita, para rehabilitar viviendas y generar empleo. Creamos el parque deportivo de Codesal en Camposancos y continuamos potenciando el Camino Portugués de la Costa.

"Lo más urgente es la mejora de la atención primaria, incluido el PAC, la comunicación con Tui y la senda de la circunvalación al Monte Trega"

–¿Cuál es la situación actual de la conexión con Portugal? ¿Sigue sin funcionar el ferry?

–La conexión con Portugal no es buena. Probablemente entre A Guarda y Caminha es la peor en 50 años que yo recuerde. Y menos mal que tenemos el Xacobeo transfer, más pensado para peregrinos que para pasajeros de línea regular. El ferry no funciona porque desde el 2021 el embarcadero, responsabilidad de la Xunta de Galicia, está impracticable. La Xunta abandonó el pantalán hasta que colapsó. Ahora, como estamos en campaña, el PP local anuncia que gracias a sus gestiones se va a licitar la reparación. No se preocuparon por esta infraestructura nunca.

–¿Cómo afectan los problemas de conexión, tanto con Portugal como con Vigo, al desarrollo de A Guarda?

–Es el principal problema para el desarrollo económico de A Guarda. Lo más importante es la comunicación con Vigo, la autovía entre Goián y Tui; y en cuanto a Portugal, en la actualidad la comunicación entre A Guarda y Camiña podemos considerarla inexistente a efectos económicos. Es necesario restituir una comunicación urgente a corto plazo, pero también ir pensando en la comunicación a largo plazo.

–¿Qué es lo más urgente que necesita A Guarda y qué proyectos le gustaría sacar adelante si es reelegido alcalde?

–La mejora de la atención primaria, incluido el PAC, la comunicación con Tui y la senda de la circunvalación al Monte Trega son tres de las cuestiones que más urgentes me parecen y las tres son competencia de la Xunta de Galicia. Considero que esto es así porque nos tiene abandonados, pero como alcalde seguiré demandando para A Guarda estas y otras actuaciones que la Xunta nos debe. Entre los proyectos objetivo de la legislatura y que ya estamos trabajando están: la renovación total de la piscina municipal, pensando ya en el ahorro energético; la construcción de un auditorio municipal; la reforma del viejo colegio Sinde para convertirlo en un moderno centro sociocultural y la apertura de la calle Baixo Miño. Tengo como objetivo también la construcción del acceso sur al puerto de A Guarda. Y otro proyecto que impulsaremos también será el del polígono empresarial A Guarda-O Rosal.