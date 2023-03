Hubo un castillo medieval en el Monte Galiñeiro y ha llegado la hora de conocer más detalles sobre él. Un equipo de arqueólogos de la Universidade de Santiago pondrá en marcha la próxima semana una excavación en la zona de As Gallas, en el extremo norte de la cumbre de Vincios, en colaboración con la comunidad de montes de la parroquia y con la empresa Tempos Arqueólogos para sacar a la luz la fortificación del período suevo.

Hace ya casi medio siglo que el club de Montañeiros Celtas promovió una excavación de la fortaleza, aunque apenas se conservan datos al respecto, explica Mario Pereiro, director de la intervención que arrancará este lunes, día 27. Él mismo realizó una prospección superficial entre los años 2015 y 2016 que confirma la existencia de dos líneas de murallas “que se observan a simple vista” y de varios edificios intramuros.

Pereiro lidera un proyecto universitario de investigación llamado “Castelos no aire” que se centra en el estudio de la Alta Edad Media (siglos V-X) a través de las fortalezas y castillos en Galicia. La de O Galiñeiro forma parte del trabajo porque “cremos que foi ocupada no período final da Alta Idade Media, de modo que sería contemporánea á fortaleza situada no cercano Faro de Budiño, en Porriño, fortificación investigada no ano 2018”. Una hipótesis que se fundamenta en investigaciones previas que confirmará o desmentirá la excavación de la próxima semana.

La campaña pretende descubrir la cronología de la ocupación de la fortaleza y “valorar a consolidación das evidencias construtivas”, comenta Pereiro. Se realizarán varias catas, una en una parte de la muralla y otras dos en edificios situados intramuros. Los trabajos estarán abiertos al público que desee acercarse para recibir explicaciones in situ por parte del equipo.