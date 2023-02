Tea Vivo recupera la toponimia que rodea a A Freixa en base a las fuentes orales

La plataforma Tea Vivo, que es la principal asociación de Ponteareas que impulsa la recuperación del patrimonio del municipio y de forma más significativa del río junto con su entorno, han recuperado la toponimia tradicional de los senderos, regatos y caminos que rodean al Tea en Ponteareas. Lo han hecho con sus propios medios y, para ello, han acudido a fuentes orales. En los carteles además incluyen advertencias de peligro en diferentes idiomas como el gallego, inglés, castellano, francés y hasta en chino.

Esta acción revela, dice uno de los portavoces Tino Novoa, “que no es tan complicado hacerlo cuando hay voluntad para ello”. Se refiere Novoa a que es esta una acción que reclamaron al gobierno del municipio para que llevara a cabo con los medios de la administración local “pero como veíamos que no lo hacía, lo hemos hecho nosotros”, explica otro de los portavoces, Santi Copena, quien insiste que “no se puede perder el patrimonio de nuestro municipio y en ese patrimonio también se encuentran estos nombres”. Ahora , “solo falta que pongan la malla antideslizamientos en los senderos, no lo vamos a hacer nosotros porque, claro, no es nuestra labor”.

Así, se recuperaron nombres como Regato Frieira, Regato Lantón o Rego da Besta, entre otros, que ahora ya aparecen ubicados en el entorno de A Freixa, en las parroquias de Ribadetea y Padróns, gracias a la acción de los miembros de la plataforma Tea Vivo.

Fábrica da Lus

La asociación espera “que el Concello realice algo más adecuado porque nuestros carteles durarán un mes o algo más, lo hicimos para demostrar que no hace falta más que algo de interés para hacerlo”.

En este tiempo, los de Tea Vivo también han realizado otra tarea para seguir poniendo el foco de atención en la conocida como Fábrica da Lus en Ponteareas, un edificio histórico que ahora está en un estado de abandono. “Escribimos dos veces al Concello para que limpiara el entorno y arreglara el riesgo que tiene el edificio de caerse por el árbol que tiene justo en medio pero no nos han contestado absolutamente nada”.

El histórico edificio luce desde este año una pancarta que recuerda que la pionera Fábrica da Lus de Ponteareas se encuentra en un “abandono total”. Los de Tea Vivo también se han encargado de instalar paneles “con la sorna que nos caracteriza”, recordando que la histórica Fábrica da Lus no es un servicio publico.