La candidata del PP a la Alcaldía de Ponteareas, Nava Castro, ya ha desvelado el primer nombre de los integrantes del equipo con el que intentará ganar las próximas elecciones municipales. Se trata de Rafael Martínez Fernández, un profesional ampliamente conocido en la villa del Corpus, cantante de la banda de rock ponteareana O Caimán do Río Tea que hizo cantar a la generación de los 90 con el tema “Estou na lavadora”, que popularizó el programa de la TVG Xabarín Club. Será su número dos.

Rafael Martínez tiene 48 años y es licenciado y doctor en Derecho por la Universidade da Coruña con un máster en Recursos Humanos, hacia donde orientó su carrera profesional desde 2001. Cuenta con una amplia trayectoria en empresas de primer nivel de diversos sectores industriales como el automovilismo, la construcción, la alimentación o textil, y también ha participado en numerosas iniciativas culturales y musicales de Ponteareas, destacando sobre todo su papel como socio fundador del festival Rock in Río Tea.

"Siempre escapé de la política, pero ahora veo que se pueden hacer cosas buenas para el pueblo y me apetece”, afirma Martínez

Con la incorporación de Martínez Fernández a la lista, Nava Castro incorpora “un perfil experto, con amplia experiencia y comprometido social y culturalmente, trabajador incansable por el pueblo, muy dinámico y con una amplia capacidad de la que da fe su currículo profesional”, define la candidata. También destaca de Rafael que “un talento y responsabilidad y consiguió un hueco en el área del emprendimiento local dando oportunidades a los más jóvenes para desarrollarse personal y profesionalmente. Representa, sin duda, una apuesta firme por llevar el Concello de Ponteareas a otro nivel y recuperar la esperanza de los ponteareanos más jóvenes”.

Por su parte, Rafael Martínez considera su posición como número dos en la lista del PP de Ponteareas “un reto, la oportunidad de aportar y ayudar. Puede parecer algo ingenuo, pero para mí es lo más importante. Siempre escapé de la política, pero ahora veo que se pueden hacer cosas buenas para el pueblo y me apetece”. Además indica que “Nava me inspira confianza y me transmite ilusión, ella tiene experiencia en la gestión pública y yo en la empresa. Hacemos un buen equipo”.