El BNG de Soutomaior denuncia que el gobierno local ha decidido bonificarle el impuesto sobre construcciones a la empresa que ejecuta la obra de transformación del velatorio en tanatorio y le aceptó un presupuesto a la baja con el que pagarán menos tasas.

Los nacionalistas denuncian además las trabas que les pusieron para acceder a la documentación sobre esta actuación. “Tivemos que soportar que nos negasen a darnos a documentación económica durante unha semana, dándonola 23 horas antes do pleno e despois de poñer moitos paus nas rodas, até o punto de chegar a manifestar que un concelleiro non pode acceder a unha licencia de obra pública”, lamentan.

El portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo, afirma que “logo de cotexar o proxecto con expertos do sector, era comprensible ese ocultismo e falta de transparencia. O orzamento presentado pola empresa é ridículo, a ninguén se lle pasa pola cabeza que unha obra que no 2019 se valoraba en máis de 25.000 euros, agora se faga pola metade, 12.500 euros, co cal reduce tamén á metade o importe de taxas e impostos”. En este sentido critica que mientras los vecinos “ten que facer fronte ás súas obrigas de impostos, unha empresa privada non”.