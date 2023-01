Redondela inicia la expropiación de terreno para ampliar los accesos al colegio Igrexa

El proceso de expropiación que permitirá mejorar los accesos al colegio Igrexa, en Chapela, está a punto de arrancar. El gobierno local asegura que trabaja con un proyecto que ronda los 500.000 euros que debe ser adaptado a la normativa vigente y a la situación actual de alza de precios que obligó a realizar las actualizaciones correspondientes. La mejora del Camiño da Buraca es una de las reivindicaciones del ANPA del centro escolar desde su inauguración en 2019, incluso se realizaron movilizaciones para denunciar el peligro que suponía para los escolares que acuden caminando desde la Avenida de Redondela.

El proyecto de mejora del Camiño da Buraca ronda los 500.000 euros

Según justifica la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, este procedimiento de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Urbanismo forzó a mantener en suspenso el proyecto hasta su aprobación definitiva. En este sentido, la regidora puntualiza que el Concello está actualizando el proyecto a la normativa vigente, puesto que “tiña data de 2018” y confirma que “xa se están a tramitar as accións correspondentes con Ministerio de Fomento e Augas de Galicia”.

El gobierno local acometió la modificación puntual de las normas subsidiarias para, a partir de ahí, desarrollar todos los trámites precisos para la actuación, como el proceso de expropiación y la correspondiente partida presupuestaria “trámites que aseguraba o PP que estaban en marcha, cando o certo é que todo o proceso estaba paralizado”, afirma Rivas. Las normas se aprobaron definitivamente durante el actual mandato y ya están reflejadas en el BOP.

En este momento el gobierno redondelano ya comenzó con los trámites necesarios para iniciar el proyecto para ensanchar el vial y está previsto que la próxima semana comience el proceso de expropiación. “A nosa obriga é dar solucións aos veciños que non teñen por que pagar pola irresponsabilidade do anterior goberno do PP, e iso faremos”, subraya Rivas. Además, la regidora redondelana afirma que ya están trabajando “na procura da financiación necesaria para facer realidade canto antes a obra. Entendemos que esta é unha necesidade para os veciños e para os alumnos do colexio e a estamos tratando como unha prioridade para este goberno”.

Esta actuación forma parte de las “moitas postas en marcha na parroquia de Chapela, como a humanización de Cidadelle, Leitón e Pomba, localizacións olvidadas dende fai más de trinta anos”, concluye.