El Partido Popular de As Neves critica que el gobierno local del BNG y PSOE tiene previsto gastar en sueldos y demás complementos del alcalde y de los dos tenientes de alcalde cerca de 160.000 euros; mientras que en el capítulo de inversiones destinan un tercio de esta cantidad, 54.805 euros, a la pavimentación de tres caminos en todo el Concello. “¿De verdad que no hay más necesidad que esta? Es necesario y urgente que se den un paseo por cada barrio para comprobar el deterioro y abandono que están sufriendo”, manifiestan los populares, lamentando que los presupuestos de 2023 “a pesar de aumentar en casi un millón de euros con respecto al año pasado, no van a repercutir en una mejora de servicios y de inversiones”.

El candidato a la Alcaldía, José Manuel Alfaro, considera que “el alcalde tiene abandonadas las parroquias del municipio”, y señala que “es una situación que se repite en todas ellas: pistas en mal estado, baches, falta de limpieza de las cunetas, ausencia de mantenimiento y de prevención”.