Crear un espacio de reunión íntima entre mujeres para hablar de temas de interés para ellas; una burbuja de ocio personal de una hora al mes en la que poder conversar como si de un grupo de amigas se tratara. Ese es el objetivo de “Cafés en igualdad”, una iniciativa puesta en marcha por el Concello de O Rosal que arranca este mes y que busca ser un balón de oxígeno para todas aquellas mujeres que luchan cada día para conseguir una conciliación familiar, laboral y personal real.

“Cuando hablamos de conciliación siempre pensamos en la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado con el doméstico y con las responsabilidades familiares. No obstante, no debemos olvidar que también es muy importante disponer de tiempo para el desarrollo personal de cada una. Y eso es precisamente lo que queremos crear con los ‘Cafés en igualdad’, un rincón en el que dejar a un lado todas las obligaciones diarias para conversar con otras mujeres como si estuviéramos con un grupo de amigas”, explica la alcaldesa, Ánxela Fernández.

Las reuniones tendrán lugar los últimos jueves de mes en locales hosteleros del municipio

El objetivo de esta iniciativa es planificar encuentros interesantes para mujeres en un horario diferente, muchas veces aprovechando los tiempos muertos de obligaciones cotidianas como pueden ser las esperas mientras los hijos e hijas están en las actividades extraescolares. Por este motivo, la actividad se desarrollará solamente los últimos jueves de cada mes hasta mayo, en establecimientos hosteleros de O Rosal y durarán 60 minutos, en horario de tarde, de 17.30 a 18.30 horas. Como destaca la regidora, “queremos crear un ambiente íntimo compartido entre mujeres en el que la relatora más que una persona que expone un tema sea capaz de acompañar e interactuar con las personas asistentes, creando un espacio de confianza cómodo y agradable”.

Los “Cafés en igualdad” arrancan el próximo jueves 26 de enero hablando de “Deporte y autocuidado. Actividad física, suelo pélvico, salud y bienestar, efectos positivos de una vida activa”. Será en la cafetería Juan, en la calle Couso, y estará impartida por Ana González Portela, licenciada en deporte y actividades físicas y directora de la piscina municipal de A Guarda.

El 23 de febrero la charla estará centrada en la maternidad, en las expectativas generadas frente a la realidad, la frustración, los embarazos deseados y no cumplidos y la maternidad como elección y no como obligación. Será en la cafetería Nenza Xida, en la Praza do Calvario, a cargo de Angelina Gándara, educadora social con amplia experiencia en la formación de familias y coordinadora del programa “Somos familia, somos equipo”.

El 30 de marzo llegará el momento de hablar de empoderamiento femenino y el rol de las mujeres como cuidadoras, como obligación o satisfacción. Celebrada en la cafetería Liga de Amigos, en la Praza do Calvario, la charla será impartida por Sara Uris, maestra y especialista de género e igualdad y creadora de Transformando Realidades.

El jueves 27 de abril el tema será salud integral femenina, sexualidad y placer femenino, menopausia y sexualidad integral. A cargo de la pedagoga, sexóloga, especialista de género y responsable de “Con xeito Sexología” , Erea Devesa. La charla será en el espacio gastronómico anexo al mercado, en la Praza do Calvario.

Esta primera edición de los “Cafés en igualdad” rematará el 25 de mayo con un encuentro en el que se abordará la presión estética, la dictadura de la belleza femenina, los estereotipos de belleza y moda y su relación con la anorexia y bulimia. También será en el espacio gastronómico anexo al mercado y será impartida por Andrea Iglesias, neuropsicóloga clínica y psicóloga general sanitaria especialista en salud mental y terapias psicológicas.