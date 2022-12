¿De dónde surgió el topónimo “Rande? ¿Qué significa “Mañó”? ¿Por qué hay varios lugares que se llaman “A Veiga”? Las respuestas se encuentran en el análisis de estos topónimos, un trabajo que en Redondela lleva a cabo el Servizo de Normalización Lingüística (SNL) junto a diversos colaboradores y que plasma en una serie de libros con todos los nombres de lugares de las parroquias. El proyecto está disponible a través de una página web con más de 500 referencias propias a las que se suman otras 1.000 del sitio web Galicia Nomeada, que las geolocaliza en un mapa.

Tras abordar en 2021 la microtoponimia de Reboreda, Negros, Cabeiro y Vilar de Infesta, este año el SNL se focalizó en los nombres de Saxamonde, Cedeira y Quintela. La publicación correspondiente a cada parroquia verá pronto la luz y se podrá descargar gratis por internet.

“O traballo forma parte da recollida de campo feita pola cooperativa Trespés e o estudo filolóxico fíxoo María Pol, coa supervisión do académico da Real Academia Galega e especialista en toponimia Gonzalo Navaza”, explica Xurxo Martínez, técnico responsable del SNL de Redondela.

El estudio de la toponimia por parte de los especialistas revela el verdadero origen de los nombres de lugares. Concluyen por ejemplo que Rande, uno de los principales barrios de Cedeira, procede de un antropónimo (nombre de persona) medieval y germánico: Randi es el genitivo de Randus. “Polo tanto Rande provén do nome dun antiguo posuídor destas terras, chamado Randus. No Catastro da Ensenada (1750-1754) xa aparece este nome como un dos límites da parroquia de Cedeira”, apuntan los filólogos. Un caso similar es el de Brandariz, en el barrio de A Formiga, que “fai referencia a un antigo posesor das terras, Brandarico ou Branderico”.

Respecto a Mañó, en el barrio de Quinteiro de la parroquia de Quintela, revelan que “vén do latín maniola, que significa ‘chaira ou área plana’”. Efectivamente Mañó responde a esas características por lo que nos encontramos con el origen del nombre a partir de la orografía del terreno. Si bien es un topónimo menor, de Mañó deriva el nombre de la parroquia anexa, Trasmañó, “que se sitúa despois de Mañó”.

La vegetación es otra fuente de topónimos como en el caso de A Oliveira, en Os Valos, Saxamonde. En el mismo barrio se encuentra As Balaídes, “derivado de balaídos, que a súa vez vén do latín abellana máis o sufixo -etu. A forma completa sería Avelaído, como se rexistra no concello de A Lama. Balaídos sería o resultado de perda do a- inicial xunto cunha harmonización vocálica, como sucede co Balaídos de Vigo (...) O topónimo designa un terreo con abundancia de abeleiras, a árbore das abelás”. La naturaleza o la historia de los lugares quedan al descubierto con este estudio.