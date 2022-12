“Baiona para vivir” es la cabecera de la publicación en formato tabloide que el Concello de Baiona ha sacado a la calle con información sobre los logros del gobierno municipal a lo largo del mandato. Una edición que ha generado malestar entre socios del tripartito como el ala del BNG, que ayer manifestaba su disconformidad a través de un comunicado. Rechazan “que se gasten cartos da veciñanza de Baiona na edición e reparto dunha especie de xornal municipal”.

La formación nacionalista asegura desconocer que iba a salir a la luz la publicación “a pesares de dar conta de parte do traballo feito pola Concellería de Igualdade, dirixida polo BNG” y reprocha además que en sus 24 páginas no figure quién edita, dirige y redacta el presunto periódico. Pese a estar en desacuerdo, los nacionalistas entienden que en una publicación de carácter municipal “deberan ter o seu espazo todos os grupos con representación no plenario”.

El alcalde, Carlos Gómez, deja claro que se trata de “unha información de todo goberno sobre o que se leva facendo nestes tres anos e medio” y se muestra “sorprendido” por las críticas del BNG a través de la prensa en lugar de hablar antes con él.

El Ayuntamiento ha contratado a una empresa para realizar este trabajo, cuyo coste desconocía ayer el regidor. Gómez Prado señala que se reparte ahora “porque é Nadal, a xente está na casa e pode botarlle un vistazo”. Será una edición única. “De entrada pensamos en facer máis, pero non o faremos porque xa nos meteriamos moi preto das eleccións”, argumenta.