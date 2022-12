La rondalla de Vincios ya es octogenaria

El contacto de Gondomar con las rondallas es prácticamente centenario. La primera referencia documental que se conoce al respecto es una noticia publicada en este diario de 1924, relativa a la visita del grupo Piñeiro Verde de Bembrive a la villa condal. No tardó mucho en crecer la inquietud de sus gentes por formar una de aquellas agrupaciones que llenaban los caminos de entonces de ritmo y color cada Navidad. La de Vincios fue la primera del Val Miñor y cumple estos días 80 años. Sus integrantes lo celebran el próximo domingo, día 18, con una fiesta a partir de las 16.00 en el campo de fútbol de A Pasaxe. Además de la anfitriona, actuarán las rondallas de Santa Eulalia de Mos, la del Centro Cultural e Veciñal de Valladares, O Mosteiro de Pexegueiro, Peña de Freixo, A Merced de Chaín y Santiago de Parada. Será una tarde de música, homenajes y sorpresas.

Cientos de músicos y abanderados, por no decir más de mil, han pasado por las filas de la rondalla de la Asociación de Veciños Galiñeiro de Vincios a lo largo de estas ocho décadas. Del hilo de sus testimonios tratan de tirar Beatriz Fernández Alonso y Bibiana Vila Rodríguez, presidenta y tesorera actuales, para reconstruir la historia de la rondalla. No es fácil. “Non se conservan fotos que saibamos, daquela non se adoitaba facelas, e apenas queda memoria entre a poboación”, afirman. Por lo que les han contado algunos de los miembros fundadores saben que “se xuntaron uns veciños dos barrios de Xián, Brandufe e Guisande hai 80 anos e co tempo foise unindo máis xente da parroquia”. “Ensaiaban na Cidá e foron actuar a Vigo, Gondomar, Baiona, Nigrán e Morgadáns. Desprazábanse a pé”, explican. Décadas más tarde ya lo hacían en autobuses, como ahora.

Los autocares los llevan en la actualidad a desfilar por distintas parroquias y a certámenes como el también histórico de Gondomar, el de Nigrán o el del Ifevi en Vigo, en el que han cosechado diversos premios. Los últimos, antes de la pandemia, en 2019, cuando lograron el tercer puesto en rondallas y el primero en la categoría de abanderados.

Estrenos

Los 75 miembros del equipo, 10 abanderados y 65 músicos de 6 a 85 años, regresarán este año al recinto ferial de Vigo con toda su ilusión para darlo todo. Lo harán con dos nuevos temas que estrenarán en el aniversario. Por un lado, el pasodoble “O Gaiteiro”, compuesto por Enrique Freiría, uno de sus integrantes, y, por otro, la gran novedad, una pieza cantada. “É unha canción do coro tradicional Cantares do Brión. Algúns dos seus membros tamén están con nós e compartimos esta peza”, señalan Beatriz y Bibiana.

“A muiñeira de Noa” será uno de los temas más especiales que tocarán también el domingo en A Pasaxe. “Estreouse o ano pasado pero imos repetila con moito sentimento en homenaxe ao seu autor, Óscar Villamarín, un dos compañeiros que faleceu este ano e que botamos moito de menos”, apuntan.

Llamamiento a los jóvenes

A los recuerdos se unirán también los agradecimientos a las administraciones que les brindan su apoyo y un llamamiento a las nuevas generaciones para mantener la tradición de la rondalla en la parroquia. El número de integrantes cae cada año, advierten las directivas. “Xa fomos uns 130 alá polo 2012, pero agora a xente nova non se involucra”, indican. “Hai familias enteiras desfilando coa rondalla, pero non é algo moi estendido, por iso se acabará perdendo isto”, lamentan. De momento, lucharán por mantenerla viva y cruzan los dedos por llegar al centenario.