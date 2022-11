Cristina García: “O Premio Sesé Mateo levareino ligado toda a miña vida”

La periodista grovense Cristina García, ganadora de la II edición del Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético de Redondela, destacó ayer la importancia de este galardón creado para reconocer la ética a la hora de tratar una información tan sensible como la relacionada con la violencia de género, evitando el sensacionalismo y cuidando la intimidad de las víctimas y supervivientes más vulnerables. “Nunca vou olvidar o Premio Sesé Mateo, este é un nome que levarei ligado toda a miña vida”, señaló la actual coordinadora de programas de Radio Galega y presentadora de “Galicia por diante” de Radio Galega y de “A Bóla Extra” en Televisión de Galicia.

García resaltó la singularidad del galardón al valorar trabajos periodísticos que se escapan del formato tradicional. Para la locutora “os premios institucionais soen concederse a traballos puramente informativos, eu dedícome ao entretemento, un formato que non soe ser carne de premio. Con este recoñecemento deixase constancia que todas as canles on válidas para facer chegar unha mensaxe”.

La periodista grovense recibió el Premio Sesé Mateo por el capítulo “Mentres dormes”, de su podcast “Superando a ficción” sobre las violaciones por sumisión química. A través de la historia personal de la directora británica Michaela Coel, la periodista gallega explica los antecedentes de este tipo de violencia contra la mujer, de la que se comenzó a escuchar hablar hace relativamente poco tiempo. “O podcast permite realizar un traballo sen presión de prazo e desa forma trátase a información con perspectiva e agarimo”, indicó. En el caso de “Superando a ficción” destaca por narrar historias a modo de cuento, una fórmula que engancha al espectador para ofrecer educación, además de entretenimiento.

Moral feminista

Por su parte, la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, mostró su agradecimiento a todos los periodistas “que a través do seu traballo cambian a narrativa da historia e conseguen influir na sociedade de forma positiva. Este premio está pensando para recoñecer e difundir aqueles traballos que sigan unha moral feminista que é clave para cambiar o mundo”. Respecto a la obra de la ganadora apuntó que “o seu traballo impactou no xurado precisamente pola forma de tratar a violencia. A través da música, a súa voz narradora e as historias que contaba consegui xerar un movemento e revolver a conciencia do espectador. Un traballo que destaca por perdurar na memoria”.

El premio, además de la dotación económica de 1.500 euros, incluye la entrega de una escultura del artista abstracto redondelano Moisés Iglesias Santos.