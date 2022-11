El grupo municipal del PP de Redondela denuncia que después de 45 días desde que se cerrase el plazo para solicitar las ayudas de comedor y 60 días desde que comenzasen las clases en los centros escolares, el Concello todavía no ha abonado “ni un céntimo” a las familias beneficiarias.

El portavoz popular, Iván Crespo, critica que esta situación “se repite cada año desde que Digna Rivas asumió la Alcaldía”, un problema que se agrava por el hecho de que esta ayuda “supone, en bastantes casos, facilitar la única comida completa que realiza un niño en todo el día, por lo cual el trámite y resolución de las solicitudes debería de ser prioritario”, afirma Crespo, que señala que la urgencia es mayor en la situación actual de aumento de los precios de electricidad, gas y alimentos.

El edil popular explica que las Asociacións de Nais e Pais (Anpas) de Redondela no saben “nada” del Concello y han adelantado el dinero para pagar los comedores a las familias que no pueden hacerlo, “pese a que no saben qué alumnos recibirán las ayudas y quienes no”, algo que puede suponer un problema grave para aquellas que tengan dificultades para devolver esta cantidad o, directamente, no puedan hacerlo.

A la vista de esta circunstancia, han recurrido a la Federación de Anpas para que presione al gobierno local y, al mismo tiempo, han solicitado una entrevista con la responsable municipal de Servizos Sociais para que asuma su responsabilidad y explique el motivo del retraso de las ayudas.