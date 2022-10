El Ponteareas, un club en la cima del tenis gallego pero sin vestuarios

Ya no todo es fútbol en Ponteareas. La raqueta le ha plantado cara al balón y el Club de Tenis de Ponteareas, que comenzó su trayectoria hace 13 años con una veintena de jugadores, se ha apuntado un tanto con las cerca de 180 fichas que tiene en la actualidad. Son el séptimo club, empatado con el sexto, con más fichas de Galicia y, aunque están en lo más alto de la competición gallega, carecen de unos vestuarios dignos donde poder cambiarse, ducharse o ir al baño antes y después de un entreno o una competición.

“Cuando acogemos algún torneo y llegan los jugadores de otros clubes alucinan porque no tienen donde cambiarse”, lamenta Juan Carlos Fernández, el presidente del Club. “A veces tienen que ir a hacer sus necesidades en el monte”, reconoce el presidente, que explica que lo único con lo que cuentan es con una caseta de madera de dos por cinco metros que utilizan como vestuario, con un único baño y ducha, y que sirve también de almacén. “Es vergonzoso”, insiste el directivo, que lleva 7 años reclamando al Concello unas instalaciones dignas.

Cuatro pistas

La falta de vestuarios, además de los inconvenientes evidentes, frena el crecimiento del equipo, que ha tenido que renunciar a ser sede de competiciones de mayor nivel por esta circunstancia. “Estamos atados de pies y manos”, denuncia el presidente, que, por el contrario, indica que las pistas están ubicadas en un entorno privilegiado, en la zona de A Freixa. “Empezamos con dos pistas y ahora tenemos cuatro”, indica Fernández, al mismo tiempo que destaca que “al principio entrenábamos dos días a la semana y ahora toda la semana”.

“Todo creció menos los vestuarios”, insiste el portavoz del Club de Tenis Ponteareas, recalcando que “es una necesidad básica, no un capricho”. En este sentido, cabe destacar que el Ponteareas tiene, según datos recientes de la Federación Gallega de Tenis, más fichas que clubs de renombre como el de Coruña o Vigo. “Estamos por encima de clubs con instalaciones increíbles”, valora Juan Carlos Fernández, recordando que organizan torneos de gran nivel como el Vila do Corpus, que en la última edición llegó a reunir a cerca de 200 tenistas, los cuales no pudieron hacer uso de los vestuarios, porque no los hay.

Moción a pleno

“La escuela ha crecido tanto que ya no podemos esperar”, urge el presidente. Por este motivo, la oposición de Ponteareas llevó al último pleno una moción para reclamar dichos vestuarios. “Todos los concejales de Deportes que han pasado por el Concello en los últimos 7 años nos dicen que sí, pero la realidad es otra y estamos cansados de tanta promesa”, lamenta Juan Carlos Fernández, que indica que el pleno aprobó dicha moción, aunque “no fueron capaces de poner una fecha”.