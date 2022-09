Nigrán prevé cambiar el contrato de la basura bajo sospecha el próximo año

Investigado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo desde 2014, el contrato de la basura de Nigrán, que el bipartito PP-PINN adjudicó diez años antesa la empresa Cespa (ahora PreZero), lleva ocho años bajo sospecha. Por amañarlo supuestamente a cambio de beneficios económicos se sentarán en el banquillo los exalcaldes populares Alfredo Rodríguez y Avelino Fernández, además del exconcejal Antonio Fernández Comesaña, acusados de delitos de prevaricación y cohecho, por los que la Fiscalía pide un año de prisión para cada uno y multas que suman 57.000 euros. Pero no serán las dudas sobre aquel proceso administrativo las que llevarán al Concello a sacar a concurso el servicio en los próximos meses, sino los plazos.

La concesión caducó en 2020, tras cinco años de prórroga prevista en las bases, y se encuentra en situación irregular, ya que las condiciones no permitían más moratorias. Así lo confirma el alcalde, Juan González, que espera poner en marcha el concurso público en breve para firmar el nuevo contrato el próximo año. De momento, el gobierno municipal ha contratado la redacción del pliego de cláusulas a una consultora, Into Consulting.

Recelos sobre el contrato

González admite los recelos sobre el contrato con la adjudicataria desde el principio, pero afirma que el gobierno municipal no podía tomar medidas. “Sí, estaba baixo sospeita, pero se a xustiza non se pronunciaba non podiamos romper coa empresa porque a estiveran investigando”, argumenta.

Las suspicacias han convivido con el servicio estos 18 años, admite el regidor, que recuerda que su grupo político, el socialista, ya denunció la presunta corrupción en los plenos, cuando el exalcalde Efrén Juanes era portavoz y él su número dos.

Pero la denuncia llegó a la Fiscalía una década más tarde y la investigación se ha prolongado mucho más de lo esperado hasta decretarse recientemente la apertura de juicio contra diez acusados. Además de los dos exalcaldes y el exconcejal, serán juzgados la esposa de este último, tres funcionarios municipales ya jubilados, el delegado de Cespa en Galicia por aquel entonces y el ingeniero que, según la Fiscalía, elaboró el presunto informe a la carta para otorgar la máxima puntuación a la adjudicataria por encargo de Alfredo Rodríguez, que había sido su socio.