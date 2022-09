El que fuera alcalde de Arbo, el ex nacionalista Xavier Simón, no se presentará como candidato a obtener el bastón del mando del municipio en las próximas elecciones del 2023. Con todo, Agrelar, la agrupación de lectores por la que se presentó en los anteriores comicios Simón sí presentará un candidato o candidata para recuperar la Alcaldía, según confirma el propio exregidor. Agrelar es ahora el grupo líder de la oposición en el Concello de Arbo. Además, apunta que, este año, la agrupación de electores no “petará en la puerta” de otras formaciones como hicieron tanto en el año 2015 como en el 2019, según explica. “Aunque estamos abiertos al diálogo”.

Por su parte el exnacionalista, Xavier Simón, niega que se hayan producido conversaciones con el BNG de Arbo, que ahora mismo no cuenta con representación en el Concello, para una posible integración. Los nacionalistas confirmaron como candidato a la alcaldía a Diego Prieto Gago.