Salceda de Caselas ha celebrado la primera reunión de coordinación del proyecto europeo “FoodLab, From the ground to the plate”, con los socios, entre los que se encuentran distintas asociaciones de Portugal, Túnez y Albania. Incluye diversas actividades de concienciación sobre sostenibilidad, tiene una duración de 24 meses y cuenta con un presupuesto de 293.529 euros cofinanciados por la Unión Europea.