El grupo municipal del PP solicitará al pleno que se busque un local municipal, a poder ser definitivao para la asociación Ponte Solidario, ya que consideran que la tarea social que hacen en el pueblo es muy necesaria “y no se les puede dejar sin espacio para su actividad”. “Nos parece lamentable que el bipartito no ofrezca una solución a las asociaciones con las que tenía acuerdos de ocupar la Estación de Autobuses, que ahora, por la deuda actual del Concello, han tenido que ceder en su totalidad la gestión a la Xunta de Galicia”, explican los populares. Los populares recuerdan que ya en el proyecto de reforma de la estación, aprobada por el gobierno local, no había sitio para las asociaciones.