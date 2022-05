A Moura: una década de teatro vecinal y solidario

Todo empezó en la sobremesa de una cena vecinal. Los integrantes de la comparsa del centro cultural A Merced de Chaín celebraban el fin del Entroido 2011 y “xa te imaxinas, sempre hai veciños máis pallasos que empezamos a pintar a mona...”. Sus bromas divertían a los presentes y se preguntaron “¿por que non montamos un grupo de teatro?”, recuerda Fátima Granja, coordinadora y coautora de algunos de los guiones. Corría el mes de febrero y se lo tomaron tan en serio que en septiembre estrenaron su primera obra, “A tía Lambida”.

Ninguna de las actrices de la compañía amateur de la parroquia gondomareña, 100 % femenina por aquel entonces, había recibido formación escénica, pero se atrevieron con Eduardo Blanco Amor. Y fue un éxito. Tanto que se animaron a salir de la parroquia y montar el espectáculo en el auditorio municipal de Gondomar con fines benéficos: la recaudación se destinó a la intervención quirúrgica de una niña de la comarca. Luego llegó a sus manos la pieza “Tecendo mentiras”, de autor desconocido, y pasó lo mismo.

El sábado, 4 de junio, a las 20.30, recaudarán fondos para la Fundación Anemia de Fanconi con "O vestido de noiva" en el auditorio de Gondomar

Tras una década de triunfos por toda Galicia, han decidido volver a sus orígenes en su regreso a los escenarios después del paréntesis de la pandemia. El próximo sábado llevarán su última pieza, “O vestido de noiva”, al Lois Tobío para ayudar a la Fundación Anemia de Fanconi, una dolencia cuyos únicos casos en Galicia se concentran en el vecino municipio de Nigrán. Será el próximo sábado, día 4 de junio, a las 20.30. El donativo mínimo establecido es de 3 euros y quien desee comprar las entradas de forma anticipada puede llamar al 640606643.

Cortos en redes

La solidaridad forma parte de la esencia del grupo de teatro A Moura y así lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. No solo por las funciones benéficas. Cuando el Gobierno decretó el confinamiento no dudaron en poner su granito de arena para hacérselo más llevadero a sus vecinos. Publicaron hasta tres partes de “A vida nos tempos do coronavirus”, vídeos cómicos de teatro a distancia que lograron miles de visualizaciones. También se han implicado en la lucha por la igualdad de sexos con otro sketch titulado “Igual non da” .

La nueva normalidad les ha permitido volver a sentir el calor del público, y sobre todo recuperar una actividad que es parte fundamental de su vida. “Esto é unha diversión para todas nós, unha terapia... Non cabe dúbida que para a mente é moi beneficioso o teatro”, afirma la mujer que se encarga de dirigir el grupo que integra vecinas de entre 44 y 70 años y que acaba de recibir con los brazos abiertos a su primer actor masculino. Y es que los ensayos las ayudan a liberar tensiones y socializar. “A metade do tempo vaise en charlas. Somos un grupo de compañeiros que compartimos moitas cousas”, recalca.

Cultivan la amistad y se plantean cada vez más retos. Los tres primeros guiones los tomaron prestados de otros autores, pero en 2017 decidieron poner en escena sus propios textos. Fátima los escribe con ayuda y sugerencias de todos los demás. El primero de autoría propia fue “Polos pelos” que arrancó carcajadas allí donde lo representaron y ahora irrumpen en escena con “O vestido de noiva”. Estrenaron la obra el pasado sábado en el centro cultural de Chaín. Y se encontraron con una grata sorpresa. “Sempre veñen os veciños e esta vez había xente doutros concellos que non coñeciamos de nada”, relatan. Sus comedias ya ha traspasado fronteras gracias a las redes sociales.